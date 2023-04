Dawson's Creek, Joshua Jackson svela la verità dietro la pallonata diventata virale sul web

Negli ultimi giorni è tornata a circolare in rete una celebre sequenza di Dawson's Creek in cui il personaggio di Pacey, interpretato da Joshua Jackson, riceve una pallonata in faccia dal protagonista, James Van Der Beek.

La maggior parte degli utenti dei social media di età superiore ai 30 anni conoscerà anche solo di sfuggita Dawson's Creek, la serie di fine anni '90/inizio 2000 che ha reso James Van Der Beek, Joshua Jackson, Katie Holmes e Michelle Williams delle star. La serie, interpretata anche da Chad Michael Murray e Busy Phillips, è stata una delle serie generazionali dell'epoca e ha contribuito a far impennare la carriera dello scrittore e produttore Greg Berlanti.

Nel corso di una sua recente ospitata da Jimmy Fallon, Jackson ha ammesso che la sua prima reazione al fatto di essere diventato virale è stata di paura, chiedendosi cosa fosse successo e perché fosse improvvisamente sulla bocca di tutti. In parte perché all'inizio gli era stato detto solo che era finito tra le tendenze di Twitter, senza alcun contesto aggiuntivo. Dopo aver visto per cosa era diventato virale, però, Jackson si è mostrato decisamente divertito.

"Twitter ha i suoi alti e bassi, ma una delle cose che amo di Twitter è che... la gente ci si appassiona", ha detto Jackson al Tonight Show. "Così, quando finalmente sono tornato alla mia roulotte e ho capito che non avevo fatto nulla di male, che non ero morto e che la mia carriera non era finita - tutte cose positive - c'è stata come un'analisi forense di questo show televisivo di 25 anni fa. La gente analizza fotogramma per fotogramma: 'Si vede che ha schivato la palla nel momento sbagliato, quindi la palla non è...'. Era solo un pallone di tela, dipinto in modo da sembrare un pallone da basket, che è rimbalzato sulla mia faccia".

Jackson sta attualmente promuovendo l'uscita del remake televisivo di Attrazione fatale, che lo vede dividere lo schermo con Lizzy Caplan. Potete recuperarne il trailer.