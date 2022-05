Dawson's Creek, Joshua Jackson: "Ho lottato perché Joey finisse con Pacey invece che con Dawson"

Joshua Jackson ha ammesso di aver discusso a lungo con lo sceneggiatore di Dawson's Creek Kevin Williamson per convincerlo a far finire insieme Joey e Pacey.

L'interprete di Dawson's Creek, Joshua Jackson, ha ricordato l'impegno impiegato a convincere gli autori della serie di culto a far finire Joey (Katie Holmes) insieme al suo personaggio, Pacey, invece che a Dawson.

James van Der Beek e Katie Holmes nell'episodio Uno zio particolare della serie Dawson's Creek

Durante Role Call di EW, Joshua Jackson ha raccontato i retroscena del suo coinvolgimento per fare in modo che Joey e Pacey finissero insieme.

Guardando a Dawson's Creek in retrospettiva, è chiaro che i personaggi di Joey e Dawson (James Van Der Beek) erano stati scritti per essere amici che si innamorano, ma la chimica di Katie Holmes con Joshua Jackson era innegabile. Il creatore Kevin Williamson si aspettava sempre che l'acclamato teen drama finisse con Joey che sceglieva Dawson, ma Jackson la pensava diversamente e molti fan erano d'accordo con lui.

"Io sono l'avvocato! Ero tipo 'Diavolo no! No. No. No. Non funzionerà per me.' Ho avuto una lunga conversazione con Kevin Williamson su questo. Gli ho detto 'Guarda, ho capito. Questa è l'idea che avevi in ​​testa, ma ti chiederò solo di guardare la storia del nastro e questa è la fine più interessante per questi personaggi.'"

Anche se Joshua Jackson ha sempre sostenuto che Joey e Pacey dovevano finire insieme, non sapeva di essere riuscito a convincere Kevin Williamson a seguire quella strada fino a quando non ha ricevuto la sceneggiatura finale. "Kevin Williamson è tornato solo per scrivere il finale", racconta Jackson. "Solo allora ho saputo."

Katie Holmes in una scena dell'episodio Festa di ballo di Dawson's Creek

Joshua Jackson non è l'unico interprete di Dawson's Creek a ritenere che questo fosse il modo in cui la serie doveva finire. Durante la reunion del cast organizzata da EW nel 2018, James Van Der Beek ha ammesso: "Mi sembrava giusto. Sembrava che avesse più senso".

Quando gli è stato chiesto perché crede che i fan fossero, e siano tuttora, così appassionati di ciò che stava accadendo a Dawson's Creek, Jackson ha risposto:

"I temi sono universali. Anche se i tempi sono cambiati e la tecnologia è cambiata, l'umanità non lo è. Penso che il nostro show parlasse delle esperienze universali che tutti noi abbiamo vissuto in quel momento della nostra vita. Avere a che fare con gli amici, avere a che fare con la famiglia, innamorarsi, disinnamorarsi. Qual è il mio futuro? Chi sono io? Perché sono io? Cosa sta succedendo? Tutta quella roba".