Dawson's Creek compie 25 anni e l'ATX TV Festival organizza un panel dedicato all'anniversario

Dawson's Creek compie 25 anni e, per festeggiare l'anniversario, l'ATX TV Festival organizzerà una proiezione speciale e un panel alla presenza di alcuni protagonisti. Per ora non è previsto l'arrivo delle star dello show, tuttavia ulteriori nomi verranno svelati prossimamente.

L'appuntamento per i fan di Dawson's Creek è previsto per domenica 4 giugno e sul palco saliranno Julie Plec in veste di moderatrice, e le sceneggiatrici e produttrici Liz Tigelaar (Tiny Beautiful Things, Little Fires Everywhere), Rina Mimoun (Mistresses, Everwood), Gina Fattore (Dare Me, Parenthood), Anna Fricke (Walker, Being Human), Maggie Friedman (Firefly Lane, Witches of East End).

I fan della serie dovranno quindi attendere per scoprire se James Van Der Beek, Joshua Jackson, Katie Holmes e Michelle Williams parteciperanno all'evento. Il cast della serie ha però potuto contare sulla presenza di tanti altri volti diventati dei beniamini del piccolo e grande schermo come Chad Michael Murray, Meredith Monroe, Kerr Smith, Busy Philipps, Jensen Ackles, Sasha Alexander, Scott Foley e John Wesley Shipp.

La serie creata da Kevin Williamson continua a godere di grande popolarità nonostante siano passati due decenni dal suo debutto sugli schermi e sarà interessante scoprire quali curiosità emergeranno in occasione della celebrazione di un traguardo così importante.