Dawson's Creek, perché Busy Philipps non è presente nel finale? "Kevin Williamson ha ferito i miei sentimenti"

L'interprete di Audrey Liddell nella quinta e sesta stagione della serie televisiva teen è delusa per non aver potuto partecipare alla conclusione dello show.

In una puntata del podcast Pod Meets World, Busy Philipps ha raccontato i retroscena del finale in due parti della serie televisiva di Kevin Williamson, tornato proprio per scrivere il finale dello show nel 2003 dopo averlo lasciato nel 1999.

Il creatore della serie si è rifiutato di includere Audrey nel finale dello show e Busy Philipps è rimasta delusa da questa scelta. L'attrice era entrata nel cast nella quinta stagione, partecipando anche al sesto e ultimo ciclo di episodi prima della chiusura.

Busy Philipps delusa per la sua assenza nel finale di Dawson's Creek

"Quello che avevo sentito all'epoca era che Kevin diceva: 'Non conosco questo personaggio. Non l'ho creato io, quindi non sarà nel finale'" ha raccontato Busy Philipps, spiegando il motivo della sua assenza dal doppio episodio conclusivo.

Busy Philipps in una scena di Dawson's Creek

L'attrice, rimasta molto legata all'ex co-protagonista Michelle Williams (Jen Lindley), ha poi rivelato di aver lasciato Wilmington, nella Carolina del Nord, quando il finale veniva girato, ma di essere stata obbligata a tornare per la festa di chiusura per adempiere al suo contratto: "È stata una cosa che mi ha davvero ferita, e sentivo di aver dedicato due stagioni della mia vita a questo show. La gente amava davvero il mio personaggio. Ho davvero rinunciato a una grossa parte della mia vita per stare a Wilmington".

Le scuse di Kevin Williamson

La riconciliazione è avvenuta da poco. Busy Philipps ha incontrato nuovamente Kevin Williamson alla reunion di Dawson's Creek lo scorso settembre e dopo ventidue anni, il creatore dello show si è scusato con l'attrice.

"'Ero semplicemente in un momento della mia carriera, della mia vita, in cui avevo tantissime cose in corso" ha ricordato la star di Dawson's Creek citando le parole di lui "Mi avevano chiesto all'ultimo minuto di tornare a scrivere il finale. Avevo tipo un giorno e mezzo per farlo, e ho preso questa decisione un po' strana, e avrei potuto fare di meglio, e non l'ho fatto, e mi dispiace'".