Dawson's Creek, Busy Philipps critica una trama della serie: "Quella relazione era davvero inappropriata"

Reduce dalla reunion a Broadway del cast di Dawson's Creek, Busy Philipps ha criticato una storyline della serie presente sin dall'episodio pilota dello show.

Philipps entrò nel cast nella stagione 5 come personaggio ricorrente e poi tra quelli principali nella stagione 6, nei panni di Audrey Liddell, compagna di università di Joey Potter (Katie Holmes).

La critica di Busy Philipps ad una trama di Dawson's Creek

Busy Philipps ha partecipato alla lettura dal vivo del copione del teen drama insieme alle altre star principali dello show come Michelle Williams, Katie Holmes, Joshua Jackson e Kerr Smith, per raccogliere fondi a favore di James Van Der Beek e dell'associazione F Cancer.

Nel corso della reunion, Philipps ha letto le battute anche del personaggio di Tamara Jacobs, l'insegnante d'inglese interpretata da Leann Hunley, che nella serie ha una relazione con il suo studente Pacey Witter (Joshua Jackson).

Busy Philipps e Joshua Jackson in una scena di Dawson's Creek

Una storyline che oggi non verrebbe mai realizzata: "Sta per avere una relazione incredibilmente inappropriata con un'insegnante, il che, tra l'altro, è una cosa pazzesca" ha dichiarato in un'intervista l'attrice "E dimostra quanto, culturalmente, siamo cambiati, e in meglio, giusto?".

Busy Philipps non ha interpretato Audrey nella reunion

L'attrice ha spiegato di aver interpretato Tamara Jacobs nella lettura in teatro di Dawson's Creek perché il suo personaggio nella serie, Audrey Liddell, non compare nella serie prima della quinta stagione.

"(Il creatore) Kevin Williamson non ha scritto il personaggio di Audrey, non faceva più parte dello show" ha spiegato Philipps "Se n'era già andato quando i protagonisti sono andati al college, e il mio personaggio è stato aggiunto dopo".

L'attrice ha scherzato sulla questione: "Dopo lo spettacolo, gli ho detto: 'Beh, Kevin, credo che tu abbia scritto un ruolo per me in Dawson's Creek. Solo che non sapevi che ci sarebbero voluti 20 anni prima che avessi l'età giusta per interpretarlo'" in riferimento all'età di Tamara Jacobs nella serie e di Busy Philipps nel 2025.