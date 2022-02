David Lynch nel cast di The Fabelmans, il nuovo film di Steven Spielberg

Nel cast del film The Fabelmans, progetto semi-autobiografico scritto e diretto da Steven Spielberg, ci sarà anche David Lynch.

David Lynch farà parte del cast del film The Fabelmans, il progetto semi autobiografico scritto e diretto da Steven Spielberg in arrivo sugli schermi americani mercoledì 23 novembre.

Il maestro del cinema tornerà quindi a recitare dopo aver ripreso il ruolo dell'agente dell'FBI Gordon Cole nei nuovi episodi di Twin Peaks.

Nel cast di The Fabelmans ci saranno Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano e Gabriel LaBelle. Per ora i dettagli della parte affidata a David Lynch non sono stati svelati.

Steven Spielberg sarà regista e co-sceneggiatore in collaborazione con Tony Kushner, oltre a far parte del team della produzione insieme a Kushner e Kristie Macosko Krieger.

Dano avrà il ruolo di un personaggio ispirato al padre del regista, mentre Williams quello basato sulla madre di Spielberg e Rogen ha ottenuto la parte creata pensando allo zio.

Steven Spielberg è recentemente tornato alla regia con il musical West Side Story. Il remake ha già avuto un'ottima accoglienza e ha ricevuto riconoscimenti come quello assegnato a Rachel Zegler che è stata proclamata Miglior Attrice della National Board of Review, mentre il direttore della fotografia Janusz Kaminski è stato premiato dal New York Film Critics Circle.