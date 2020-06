David Fincher: Mank in uscita a ottobre su Netflix?

Il film Mank diretto dal regista David Fincher potrebbe essere distribuito nel mese di ottobre in streaming su Netflix.

David Fincher è tornato alla regia con Mank e il progetto biografico dovrebbe essere in uscita ad ottobre su Netflix. A rivelarlo è stato il produttore Eric Roth durante un'intervista rilasciata a Pardon My Take.

Eric Roth ha definito il lungometraggio dedicato allo sceneggiatore Herman J. Mankiewicz, autore di Quarto potere, definendolo come "incredibile".

I portavoce della piattaforma di streaming non hanno però ancora confermato un periodo possibile per l'uscita del progetto diretto da David Fincher.

Roth ha aggiunto parlando di Mank: "Lo vedranno sei persone, ma è davvero fantastico. Ha realizzato un film in bianco e nero in stile anni '30. Somiglia visivamente e ha l'atmosfera di un film degli anni '30".

Nel cast ci sono Gary Oldman, Lily Collins, Charles Dance, Tuppence Middleton, Arliss Howard, Ferdinand Kingsley, Jamie McShane, Joseph Cross, Sam Troughton, Toby Leonard Moore, Tom Burke e Tom Pelphrey.

Mankiewicz ha scritto con Orson Welles Quarto potere e ha collaborato a lungometraggi come Gli uomini preferiscono le bionde e Il mago di Oz.