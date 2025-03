David Cronenberg: "La campagna contro The Brutalist per l'uso dell'IA? Una roba alla Harvey Weinstein"

Il regista, che tra qualche settimana lancerà il suo nuovo film nelle sale, si è scagliata contro le polemiche per screditare il film di Brady Corbet

David Cronenberg non è uno che sa riconoscere una truffa quando la vede. Tra i tanti scandali legati agli Oscar di quest'anno, forse uno dei più futili ha riguardato l'uso dell'IA in The Brutalist di Brady Corbet.

Considerando che il progetto si vantava di essere un ritorno al cinema classico, girando persino in pellicola e utilizzando il vecchio formato VistaVision per alcune scene, molti fan sono rimasti delusi dal fatto che Corbet abbia utilizzato una tecnologia così controversa nel suo lavoro.

Parlando alla Royal Festival Hall di Londra durante un'apparizione con il compositore Howard Shore al Soundtrack Festival, Cronenberg ha detto di ritenere tutto questo clamore non necessario e forse addirittura orchestrato. Lo scandalo di The Brutalist è scoppiato quando il montatore del film, Dávid Jancsó, ha raccontato al sito di video-tecnologia RedShark News come ha mescolato il proprio accento ungherese con quello dei personaggi interpretati da Adrien Brody e Felicity Jones.

La polemica contro The Brutalist creata a tavolino?

The Brutalist: un'immagine del protagonista Adrien Brody

"Devo confessare che è stato uno scandalo", ha dichiarato il regista canadese. "C'è stata una discussione su Adrien Brody... a quanto pare hanno usato l'intelligenza artificiale per migliorare il suo accento. Penso che sia stata condotta una campagna contro il film da parte di altri candidati all'Oscar. È una cosa molto simile a quello che faceva Harvey Weinstein, anche se lui non c'era".

John Lone e Jeremy Irons in una scena di M. Butterfly

Cronenberg ha fatto notare al pubblico che i tecnici dei film manipolano gli elementi in post-produzione da sempre e che anche lui ha aggiustato l'audio di tanto in tanto nei suoi lavori. Nel presentare una delle sue collaborazioni con Shore - nello specifico M. Butterfly - Cronenberg ha persino riconosciuto le modifiche apportate in post-produzione.

"Noi incasiniamo le voci degli attori in continuazione", ha detto Cronenberg. "Nel caso di John [Lone], quando faceva questo personaggio, questo cantante, ho alzato il tono della sua voce perché sembrasse più femminile e quando si è rivelato come uomo, l'ho abbassato al suo tono naturale. Questo fa parte del cinema".