The Brutalist: montatore ammette uso dell'AI per la perfomance di Adrien Brody, pioggia di polemiche

The Brutalist ha ricevuto recensioni entusiastiche e ha raccolto nomination a diversi premi, ma il film è anche sotto accusa per l'uso dell'intelligenza artificiale per colmare piccole lacune linguistiche dell'attore Adrien Brody e dalla co-protagonista Felicity Jones in una parte chiave del film.

In un'intervista a Red Shark News pubblicata la scorsa settimana, il montatore della pellicola Dávid Jancsó ha spiegato come il team del film ha utilizzato l'AI e perché ha scelto di farlo.

La decisione di fare uso dell'intelligenza artificiale è nata dall'esigenza di integrare una piccola parte delle capacità di Brody e Jones di parlare l'ungherese. "Sono madrelingua ungherese e so che è una delle lingue più difficili da imparare a pronunciare", ha detto. Jancsó ha aggiunto: "È un linguaggio estremamente unico".

Com'è stata utilizzata l'intelligenza artificiale in The Brutalist

Il momento in questione è un segmento di circa due minuti del film in cui viene letta ad alta voce una lettera del personaggio di Brody alla moglie. La lettera viene letta per intero in ungherese e, secondo quanto riportato da TheWrap, nessun'altra parte della performance dell'attore è stata modificata o migliorata.

"Se si proviene dal mondo anglosassone, certi suoni possono essere particolarmente difficili da afferrare", ha continuato il montatore di The Brutalist, che attualmente è il film più premiato in questa awards season. Su queste pagine trovate la nostra recensione di The Brutalist.

Il team ha utilizzato Respeecher per registrare le voci degli attori e poi aggiungere le parole dell'AI in ungherese. Anche la voce di Jancsó è presente nel film. "La maggior parte dei loro dialoghi in ungherese contiene una parte di me che parla. Siamo stati molto attenti a mantenere le loro interpretazioni", ha spiegato.

"Si tratta principalmente di sostituire alcune lettere qua e là. Si può fare da soli con ProTools, ma avevamo così tanti dialoghi in ungherese che dovevamo accelerare il processo, altrimenti saremmo stati ancora in post-produzione".

Jancsó ha anche difeso la possibilità di parlare di IA in generale: "È controverso nel settore parlare di IA, ma non dovrebbe esserlo", ha affermato. "Dovremmo avere una discussione molto aperta sugli strumenti che l'IA può fornirci. Non c'è nulla nel film che utilizzi l'IA che non sia già stato fatto prima. Rende solo il processo molto più veloce. Usiamo l'IA per creare questi piccoli dettagli che non avevamo i soldi o il tempo di girare".