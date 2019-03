David 2019: da Tim Burton a Uma Thurman, gli ospiti della serata

I David di Donatello 2019 verranno consegnati stasera durante una cerimonia trasmessa in diretta su Rai1 e tra gli ospiti della cerimonia condotta da Carlo Conti ci saranno anche Tim Burton, Alfonso Cuarón e Uma Thurman.

Il regista americano, che ieri ha presentato il suo Dumbo nella capitale, verrà infatti premiato con il David alla Carriera che gli verrà consegnato da Roberto Benigni.

Dario Argento, Uma Thurman e la costumista Francesca Lo Schiavo riceveranno invece un David Speciale e il regista Premio Oscar messicano autore di Roma otterrà il David al Miglior Film Straniero.

Durante la serata ci sarà inoltre spazio per Andrea Bocelli, che canterà il tema del film Il Gladiatore Nelle Tue Mani (Now We Are Free), e duetterà con il film Matteo sulle note di Fall On Me.

Tra le star che saliranno sul palco per consegnare i riconoscimenti ci saranno poi Stefania Sandrelli, Stefano Accorsi, Raoul Bova, Serena Rossi, Isabella Ferrari ed Enrico Brignano.

L'edizione 2019 dei David, che premiano i talenti del cinema italiano e internazionale, a cui parteciperà anche Tim Burton vede il film Dogman alla guida delle nomination con 15 candidature, sequito poi da Capri-Revolution a quota 13, Chiamami col tuo nome e Loro di Paolo Sorrentino.