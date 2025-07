Tim Burton torna all’animazione con un nuovo film: “Sto aspettando la sceneggiatura”

Il regista di The Nightmare Before Christmas ha confermato di essere al lavoro su un nuovo progetto animato, segnando un ritorno alle sue radici artistiche.

Tim Burton ha annunciato il suo ritorno al mondo dell'animazione, un territorio creativo che ha contribuito a consacrare il suo stile visivo unico e inconfondibile. Nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente messicana MILENIO, il regista statunitense ha rivelato che è in fase di sviluppo un nuovo progetto animato, anche se al momento la sceneggiatura non è ancora pronta.

Tim Burton annuncia un nuovo progetto

"Sto lavorando a un progetto di animazione. Mi auguro di ricevere presto la sceneggiatura e iniziare da lì. È qualcosa che mi entusiasma davvero, non vedo l'ora di mettermi al lavoro", ha dichiarato Burton con il consueto tono misurato ma diretto.

Anche se non sono stati divulgati dettagli sulla trama, sull'estetica o sulla tecnica di realizzazione (tradizionale o stop-motion), la notizia ha già riacceso l'attenzione dei fan. L'animazione è infatti una delle cifre distintive di Burton, che nel corso degli ultimi quarant'anni ha firmato alcuni dei titoli più iconici del genere. Opere come Nightmare Before Christmas (1993), diretto da Henry Selick ma profondamente influenzato dall'immaginario burtoniano, La sposa cadavere (2005) e Frankenweenie (2012), riflettono una visione poetica, gotica e profondamente personale.

Il nuovo progetto animato arriva sulla scia del successo di Beetlejuice Beetlejuice, sequel del film cult del 1988. In diverse interviste recenti, Burton ha dichiarato che questo ritorno nel mondo dell'aldilà cinematografico ha riacceso in lui una scintilla creativa sopita da tempo. Dopo anni in cui ha lavorato con grandi studi come Disney, spesso limitato da vincoli produttivi e decisionali, l'autore ha ritrovato entusiasmo e libertà artistica.

"Mi ha fatto ricordare perché amo fare cinema", aveva detto parlando del secondo Beetlejuice. "Mi sono sentito di nuovo ispirato, come agli inizi".

Alla luce di questo rinnovato slancio, non sorprende che un terzo capitolo della saga sia già oggetto di discussione presso la Warner Bros., anche se non ci sono conferme ufficiali al riguardo.

Per quanto riguarda gli altri progetti in cantiere, il presunto remake di Attack of the Fifty-Foot Woman scritto da Gillian Flynn - l'autrice di L'amore bugiardo - Gone Girl - sembra essere stato accantonato. Durante una precedente intervista rilasciata nel dicembre scorso, Burton ha ridimensionato le aspettative su quel progetto, lasciando intendere che non è tra le sue priorità attuali.