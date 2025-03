Darren Aronofsky possibile regista del nuovo film tratto da Cujo?

Darren Aronofsky potrebbe essere il regista di Cujo, il nuovo adattamento del romanzo scritto da Stephen King che sarà prodotto da Netflix.

Nel team della produzione c'è anche Roy Lee, in precedenza già coinvolto nella realizzazione di It e Salem's Lot, e la notizia del progetto in fase di sviluppo è emersa da pochi giorni.

Aronofsky potrebbe dirigere Cujo?

Darren Aronofsky ha recentemente realizzato Postcard from Earth e The Whale, film che ha permesso a Brendan Fraser di conquistare il premio Oscar come Migliore Attore Protagonista per la sua interpretazione di Charlie.

Aronofsky potrebbe tornare alla regia

Attualmente non è stato ancora confermato il possibile accordo con la produzione di Cujo, ma online si sostiene che il regista stia valutando la possibilità di occuparsi del progetto.

Il romanzo di Stephen King era stato pubblicato nel 1981 e due anni dopo era diventato un thriller con star l'attrice Dee Wallace nel ruolo di una madre che deve cercare in ogni modo di proteggere il proprio figlio da un cane San Bernardo che si è trasformato in una creatura violenta e potenzialmente letale dopo essere stato morso da un pipistrello.

Madre e figlio si ritrovano alle prese con decisioni difficili mentre cercano di capire come affrontare il cane aggressivo, dovendo scegliere se uscire dalla macchina in cui si trovano o rischiare di morire all'interno a causa del caldo.

I nuovo film tratti dai libro dello scrittore

Le opere di King continuano a ispirare la realizzazione di numerosi film: recentemente è stato il racconto The Monkey a diventare un film diretto da Osgood Perkins con star Theo James, mentre Francis Lawrence sarà il regista di The Long Walk ed Edgar Wright si occuperà di The Running Man con star Glen Powell.