Darren Aronofsky debutta nell’animazione AI con On This Day… 1776, serie sulla Rivoluzione Americana

Darren Aronofsky con Primordial Soup, il suo studio di intelligenza artificiale, ha presentato una serie animata in formato breve, sulla Rivoluzione Americana, realizzata con Google DeepMind. La serie s'intitola On This Day... 1776 e ogni episodio verrà pubblicato sul canale YouTube di Time nell'arco del 2026.

A luglio, gli Stati Uniti celebreranno il 250° anniversario della celebre firma della Dichiarazione d'Indipendenza, e numerose aziende, media e figure politiche faranno leva su questa ricorrenza nel corso dell'anno in corso.

Il progetto di Darren Aronofsky

Il lavoro del regista di Requiem for a Dream e Il cigno nero nasce da una partnership strategica annunciata lo scorso maggio tra Primordial Soup e Google DeepMind, concentrandosi su nuovi modi di fondere narrazione e tecnologia.

Darren Aronofsky sul set di Requiem for a Dream

La serie breve On This Day utilizza una combinazione di strumenti cinematografici tradizionali e intelligenza artificiale per raccontare brevi storie narrative sulla Guerra d'Indipendenza. Ogni episodio ricrea scene e momenti del 1776 nel loro 250° anniversario. L'obiettivo del progetto, come spiegato da Primordial Soup, è "riformulare la Rivoluzione non come un esito scontato, ma come un esperimento fragile plasmato da coloro che hanno combattuto per essa" hanno dichiarato le aziende in un comunicato.

L'ispirazione della serie animata IA di Darren Aronofsky

Basandosi su documenti storici, la serie IA della casa di produzione fondata da Darren Aronofsky, è animat da artisti che utilizzano strumenti di intelligenza artificiale generativa. I doppiatori della serie televisiva sono autorizzati dalla SAG-AFTRA, un dettaglio chiave in queste circostanze, mentre il sindacato si prepara ad avviare le trattative contrattuali con l'AMPTP nei prossimi giorni. Il team di post-produzione di Primordial Soup ha montato, mixato e curato il color grading degli episodi. Darren Aronofsky è coinvolto nel progetto anche in qualità di produttore esecutivo.

Time Studios, il ramo cinematografico, televisivo e digitale della testata, è entrato a far parte del progetto perché punta a diventare "una casa di distribuzione per creatori visionari".