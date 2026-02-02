"Darren Aronofsky ha tradito il cinema": tutti contro la sua nuova serie IA

Dopo la presentazione della serie, la critica internazionale e americana si è scagliata all'unisono contro la nuova creatura concepita sfruttando in buona parte l'intelligenza artificiale

Nelle ultime ore, Darren Aronofsky è finito in una bufera mediatica per via della sua ultima creazione, una serie interamente concepita con strumenti di intelligenza artificiale.

Il regista ha realizzato una serie web animata in più parti con lo studio di intelligenza artificiale Primordial Soup, intitolata On This Day... 1776, che ricrea momenti della guerra d'indipendenza americana. La serie di cortometraggi combina "strumenti cinematografici tradizionali e capacità emergenti di intelligenza artificiale", tra cui quelle della divisione DeepMind AI di Google, per raccontare le storie della guerra d'indipendenza.

TIME riporta che i personaggi della serie sono doppiati da attori membri del sindacato SAG-AFTRA. Darren Aronofsky è il produttore esecutivo, la colonna sonora è composta da Jordan Dykstra e le sceneggiature sono state scritte da un gruppo di autori sotto la supervisione di Lucas Sussman. La serie è stata concessa in licenza da Time Studios, che prevede di pubblicare gli episodi sul canale YouTube di TIME nel corso del 2026.

The Whale: Darren Aronofsky sul set

La critica americana contro Aronofsky

Spettatori, critici e numerosi addetti ai lavori del settore hanno reagito negativamente, sostenendo che il progetto oltrepassi un confine scomodo.

Sui social media qualcuno ha scherzato dicendo: "Quando Darren Aronofsky voleva un attore dallo sguardo spento, bastava che ingaggiasse Jared Leto". PC Gamer ha scritto: "Darren Aronofsky potrebbe aver finalmente ucciso l'arte". THR ha definito la serie "spazzatura AI". Lo showrunner di Daredevil: Rinascita Steven S. DeKnight ha etichettato la serie come "un completo tradimento del cinema".

In una dichiarazione, il presidente di Time Studios Ben Bitonti ha descritto il progetto come "un'anteprima di ciò che può essere un uso intenzionale, creativo e guidato dagli artisti dell'intelligenza artificiale", aggiungendo che esso è pensato per integrare l'artigianato creativo piuttosto che sostituirlo, aprendo al contempo nuove possibilità per gli scrittori.

Aronofsky sperimentatore o traditore dell'arte?

Il regista, in qualità di executive producer, si è impegnato in un'opera che esplora l'integrazione tra creatività tradizionale e tecnologie emergenti, un terreno deliberatamente sperimentale - e il coinvolgimento della sua AI-studio Primordial Soup è una dichiarazione sulla sua volontà di mettere l'IA al centro della produzione audiovisiva.

Aronofsky è reduce dalla regia di Una scomoda circostanza - Caught Stealing, film che contava nel suo cast nomi del calibro di Austin Butler, Regina King, Zoe Kravitz e Matt Smith, che si è rivelato tuttavia un flop al box-office, incassando appena 32,5 milioni di dollari da un budget compreso tra i 40 e i 65 milioni.