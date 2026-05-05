Locarno79 omaggia Darren Aronofsky: il regista riceverà il prestigioso Pardo d’Onore

Darren Aronofsky riceverà il premio alla carriera al Locarno Film Festival 2026. Il regista di opere come Requiem for a Dream (2000), The Wrestler, Leone d'Oro a Venezia nel 2008, Il cigno nero (2010) e The Whale (2022), si è distinto per lo sguardo visionario, per la capacità di costruire scene ad altissima tensione e per la crudezza nella rappresentazione del macabro.

Il cineasta newyorkese, impegnato da tempo nella causa ambientale e nella salvaguardia del pianeta, interverrà in Piazza Grande la sera di venerdì 14 agosto per ritirare il Pardo d'Onore alla carriera. Nel corso dell'omaggio verranno presentati due dei suoi film più rappresentativi: The Fountain (2006) e Madre! (2017).

Darren Aronofsky e Jennifer Lawrence sul set di Madre!

La dichiarazione del direttore del Locarno Film festival

Provocatori, spirituali e formalmente audaci, i film di Darren Aronofsky hanno esplorato per oltre due decenni i confini estremi della fede, del desiderio e dell'ossessione. L'ultima fatica del regista, che ha fatto un passo indietro esplorando il cinema di genere più ironico e disimpegnato, è Una scomoda circostanza - Caught Stealing, interpretato da Aaustin Butler e Matt Smith.

Giona A. Nazzaro, direttore artistico, ha così commentato il riconoscimento: "Sin dal suo indimenticabile esordio, il sorprendente e misterioso _π - Il teorema del delirio, Darren Aronofsky si è affermato come una delle energie più vitali e imprevedibili del cinema statunitense del nuovo millennio. Autore che ha fatto dell'imprevedibilità la sua cifra espressiva, ha sempre sfidato convenzioni e aspettative, non tentando mai di compiacere né il pubblico né tantomeno l'industria. Singolare, unico, radicale e visionario, Darren Aronofsky è riuscito nell'impresa di creare un'opera inconfondibile, tale da permettere la creazione dell'aggettivo 'aronofskiano', profondamente personale, ancorata in temi e ossessioni che ha sviscerato instancabilmente. Autore di titoli chiave come Requiem for a Dream, The Wrestler e Il cigno nero, ha firmato anche opere inclassificabili come Noah e Madre!. Darren Aronofsky incarna il piacere del cinema come rischio e sfida; e celebrarne il lavoro a Locarno, accogliendolo in Piazza Grande, è un modo per onorare la bellezza e la necessità della creatività"_.

La 79esima edizione del Locarno Film Festival si svolgerà dal 5 al 15 agosto 2026.