Dark Shadows, Johnny Depp e la sua dieta estrema per il ruolo del vampiro

Per interpretare il vampiro Barnabas Collins in Dark Shadows, Johnny Depp ci si è messo davvero d'impegno con la dieta.

Nel 2012 usciva nelle sale Dark Shadows, il film di Tim Burton con protagonista Johnny Depp nel ruolo del vampiro Barnabas Collins. E per essere al meglio della sua forma vampirica, Depp ha seguito una dieta piuttosto drastica.

Johnny Depp nei panni di Barnabas Collins in un primo piano di Dark Shadows

Stando a una vecchia intervista con il tabloid The Sun (sì, proprio quel tabloid), come riportato anche da Monthly Health, all'epoca l'attore seguì un severo regime alimentare a base di té verde e frutta a basso contenuto di zuccheri, come ananas e fragole.

Questa dieta ha dunque permesso a Johnny Depp di perdere almeno una decina di chili, portando il suo peso poco sopra la sessantina di chili.

Certo, questa non è stata l'unica misura presa da Johnny Depp per ottenere un certo peso forma in un breve lasso di tempo (e forse non in maniera del tutto salutare), e durante altre produzioni, come quella di Pirati dei Caraibi o di Public Enemy, vi ha aggiunto anche un intenso esercizio fisico - per Public Enemy si procurò un assortimento di attrezzi da palestra come il tapis roulant, dei pesi e delle Balance Ball, tutti fatti recapitare nel suo camerino.

Ma sono pochi gli attori a Hollywood estranei a questo tipo di preparazione per una pellicola, sebbene siano ancor meno quelli che ricorrono a tecniche tanto drastiche come quelle utilizzate, ad esempio, da Christian Bale, che abbiamo visto ingrassare e dimagrire a delle velocità davvero impressionanti.