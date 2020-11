Dark Shadows: Johnny Depp e la scena di sesso con Eva Green: "Surreale e divertente"

Durante un'intervista del 2012 Johnny Depp ha parlato estensivamente della scena di sesso selvaggio con Eva Green presente in Dark Shadows. La star dei Pirati dei Caraibi ha anche discusso, assieme a Tim Burton, la genesi della pellicola, dicendo che, per la prima volta, l'idea che ha dato vita al progetto è stata sua e non del regista statunitense.

Johnny Depp ed Eva Green in un'intensa immagine di Dark Shadows

Durante l'intervista, a proposito della scena di sesso con la Green, Depp ha dichiarato: "Devo dire che è stato molto surreale... Beh, le scene di sesso sul set sono sempre strane ma questa andava 'oltre il surreale'."

"Eravamo legati l'uno all'altra per la maggior parte del tempo e c'erano membri della troupe che mi facevano volare per tutta la stanza attraverso l'uso di un cavo metallico. Dovevo cercare di dare l'impressione di volare e poi prendere Eva al volo ogni volta, è stato incredibilmente divertente." Ha concluso Depp.

Un insanguinato Johnny Depp e Tim Burton sul set di Dark Shadows

L'intervistatrice aveva precedentemente interpellato Burton chiedendogli: "Tim, che cosa dici agli attori prima di una scena di sesso di questo genere?" Al che il regista americano aveva risposto: "Di solito metto su una bella canzone di Barry White ed è fatta, non c'è bisogno di tante indicazioni, basta lasciare che la natura faccia il suo corso."