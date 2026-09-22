Daredevil: Rinascita finirà con la terza stagione, in arrivo su Disney+ tra pochi mesi

La prossima stagione sarà quella conclusiva per la serie Marvel con Charlie Cox, attesa su Disney+ nel 2027, e a complicare lo scenario si aggiunge l'uscita di scena dello showrunner Dario Scardapane

È giunto il tempo di dire addio a Daredevil: Rinascita, la serie con protagonista Matt Murdock. Mentre i nuovi episodi sono ancora in fase di lavorazione, Disney+ ha annunciato che la terza stagione, quella che tutti i fan stanno aspettando, sarà l'ultima.

Insieme a questa notizia poco fausta, ne è arrivata anche un'altra: lo showrunner e co-creatore Dario Scardapane ha lasciato il progetto. Tutto questo proprio mentre gli otto episodi che costituiranno la stagione finale si trovano in fase di post-produzione.

La terza stagione sarà il capitolo finale

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox con indosso il costume del vigilante cieco

La decisione, va detto, riguarda la serie Daredevil: Rinascita, non necessariamente il personaggio di Daredevil all'interno del Marvel Cinematic Universe. Al momento non sono stati comunicati dettagli ufficiali su un eventuale nuovo progetto dedicato a Matt Murdock, ma questo non porta automaicamente a poterli escludere.

La terza stagione arriverà, nel corso del 2027, dopo un percorso produttivo particolarmente complesso. La serie era stata inizialmente concepita in modo diverso e ha subito una profonda revisione creativa, nel 2023, prima della sua realizzazione definitiva, con la sostituzione degli sceneggiatori Matt Corman e Chris Ord.

Nel frattempo, Daredevil: Rinascita ha progressivamente riportato nell'MCU diversi personaggi legati alla precedente versione Netflix di Daredevil. Charlie Cox è tornato a vestire i panni di Matt Murdock, mentre Vincent D'Onofrio ha ripreso il ruolo di Wilson Fisk/Kingpin. E poi Deborah Ann Woll in quelli di Karen Page, Elden Henson in quelli di Foggy Nelson e Wilson Bethel in quelli di Bullseye.

Cosa sappiamo della stagione 3

Charlie Cox e Deborah Ann Woll in Daredevil: Rinascita (s2)

Il prossimo ciclo di episodi riprenderà una situazione particolarmente delicata per Matt Murdock. Dopo gli eventi della seconda stagione, la sua identità come Daredevil è ormai di dominio pubblico. Inoltre il protagonista si trova in carcere.

Anche questo complesso scenario ha aperto la strada al ritorno di altri personaggi dell'universo dei Defenders. Le anticipazioni già emerse indicano infatti sia il ritorno di Jessica Jones e Luke Cage (già apparsi nella seconda stagione), sia quello di Finn Jones nei panni di Iron Fist, ampliando ulteriormente il legame tra la serie Disney+ e il precedente universo Marvel televisivo.

Resta invece aperta una domanda più ampia: quale sarà il futuro di Daredevil dopo la fine della serie? Per ora Marvel non ha annunciato un nuovo progetto televisivo dedicato al personaggio né un'eventuale sostituzione di Charlie Cox. Qualsiasi ipotesi in questa direzione resta quindi, al momento, una speculazione.