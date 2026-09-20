Racconto di una notte, anticipazioni 20 settembre: Mahir ritrova Sureyya, nuovi segreti su Ozan

Racconto di una notte torna stasera su Canale 5 con una puntata ricca di colpi di scena: Mahir ritrova finalmente Sureyya e scopre che è stata rapita, mentre l'arresto di uno dei responsabili potrebbe permettergli di arrivare alla verità.

Intanto, alla villa degli Yilmaz, Afet deve fare i conti con la denuncia di Gulizar e con l'arrivo di Fatma, che porta con sé una prova legata alla morte di Sevde. A complicare ulteriormente la situazione sono le rivelazioni sulla vera identità di Ozan e i nuovi segreti che emergono dal passato dei protagonisti.

Racconto di una notte, tutte le antcipazioni di domenica 20 settembre

Mahir vive ore di grande apprensione dopo la scomparsa di Sureyya. Quando finalmente scopre che la madre è viva e si trova ricoverata in ospedale, corre da lei per riportarla a casa. L'uomo le promette inoltre di fare tutto il possibile per assicurare alla giustizia i responsabili del rapimento e della rapina dei gioielli, prezioso regalo di nozze ricevuto da Mehmet. La situazione prende una nuova piega quando Mahir viene convocato in commissariato: uno degli uomini coinvolti nella rapina è stato arrestato. Determinato a ottenere risposte, Mahir si presenta personalmente per interrogarlo.

Anche il rapporto tra Mahir e Canfeza attraversa momenti difficili. I due continuano a scontrarsi e nessuno sembra disposto, almeno inizialmente, a fare il primo passo. La situazione peggiora quando Mahir trova la moglie al maneggio insieme a Ozan. Preoccupato e frustrato, decide di portarla via, mostrando una forte diffidenza nei confronti dell'uomo. Canfeza non prende bene il comportamento del marito e tra i due esplode una nuova discussione.

Dopo numerosi chiarimenti, però, Mahir comprende di aver esagerato e chiede scusa a Canfeza. Per dimostrarle di voler ricucire il rapporto, la riporta al maneggio e accetta anche di accompagnarla successivamente a una cena organizzata a casa di Ozan con gli altri componenti della famiglia Kilimci. Ma proprio durante questi momenti di apparente distensione emergono nuovi dubbi: Mahir sembra avere intuito che Ozan nasconda qualcosa sulla propria identità.

Afet viene denunciata da Gulizar

Alla villa, intanto, la situazione precipita. Afet decide di rinchiudere Gulizar in una stanza, impedendole di uscire. Quando Kursat arriva alla villa, le guardie cercano di fermarlo, ma l'uomo non accetta di andarsene senza la sua futura moglie. Dopo un duro confronto con Afet, decide di chiamare la polizia.

L'arrivo degli agenti cambia definitivamente la situazione. Gulizar denuncia Afet e la donna viene accompagnata in commissariato per essere interrogata. Kursat, nel frattempo, rivela a Gulizar un segreto del suo passato: molti anni prima aveva avuto un figlio con Handan, ma dopo la nascita non aveva più saputo nulla di lui. Una confessione che potrebbe aprire un nuovo capitolo nella storia della famiglia.

Ozan sconvolge Ezra con una rivelazione

Un'altra importante verità riguarda Ozan ed Ezra. Il giovane rivela alla donna di essere suo nipote. La notizia lascia Ezra completamente sconvolta, al punto da provocarle un malore. La vera identità di Ozan sembra dunque destinata ad avere conseguenze sempre più importanti. Anche Mahir, del resto, aveva già manifestato dei sospetti sul conto del giovane.

Salih comunica a Sare una notizia che potrebbe cambiare per sempre la sua vita. L'uomo le rivela di aver finalmente trovato la sua vera madre e di aver già organizzato un incontro affinché possano conoscersi. Sare accoglie la rivelazione con grande emozione e non vede l'ora di incontrare la donna che ha cercato per tanto tempo.

Anche Sureyya, intanto, prende una decisione importante. Dopo aver riflettuto sulla promessa fatta al marito defunto, decide di volerla infrangere. Per capire come procedere si rivolge a un religioso, che le suggerisce di dedicarsi ad attività benefiche.

Afet cerca poi Sevde per parlarle di una questione urgente. Durante il loro incontro le confida che Ferman le ha chiesto il divorzio e che, da mesi, avrebbe un'altra donna. La confessione aggiunge ulteriore tensione all'interno della famiglia e apre nuovi interrogativi sui rapporti tra i protagonisti.

Alla villa degli Yilmaz, Afet è sempre più preoccupata per il rischio che qualcuno possa collegarla alla morte di Sevde. I suoi timori aumentano quando compare Fatma, la madre di Ferman. La donna porta con sé una prova particolarmente delicata: il video che documenta l'incidente sul pontile. La registrazione potrebbe quindi diventare fondamentale per fare luce su quanto accaduto.