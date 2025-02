Daredevil: Rinascita, svelata la durata dei primi due episodi in uscita su Disney+

Come già annunciato, la serie dei Marvel Studios debutterà sulla piattaforma digitale della Disney con due episodi

Daredevil: Rinascita è a sole due settimane dal debutto, quindi sorprende questa strategia di marketing molto carente da parte di Disney+. C'è stato un trailer a un mese di distanza e praticamente nient'altro).

Il lato positivo è che il nuovo spot televisivo apparso online è stato condiviso in una splendida versione HD. In esso abbiamo potuto ammirare i graffiti con su scritto "Born Again" dei Muse, l'iconico logo di Punisher e altre immagini della battaglia dell'Uomo senza Paura con Bullseye.

L'insider @Cryptic4KQual ha anche svelato i dettagli sulla durata dei primi due episodi di Daredevil: Rinascita, che debutteranno entrambi il 4 marzo prossimo sulla piattaforma. Stando a quanto dice, il primo episodio durerà 58 minuti. Il secondo, invece, sarà lungo 47 minuti.

Daredevil: Rinascita avrà una durata in linea con le serie del MCU

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox con indosso il costume del vigilante cieco

La fonte, sempre parlando del minutaggio degli episodi, ha aggiunto: "Non conosco i dettagli, ma si dice che il resto della serie manterrà una durata adeguata". Si spera che questo significhi che non ci saranno episodi sorprendentemente brevi, una fastidiosa abitudine che ha afflitto la maggior parte dei progetti Marvel Studios/Marvel Television.

Al momento tutti i segnali indicano che Daredevil: Rinascita sarà un degno successore di Daredevil di Netflix; è solo un peccato che Disney+ non stia commercializzando lo show come un evento imperdibile, anche se questo potrebbe cambiare nelle prossime settimane o due.

"Il livello di violenza è molto più alto per lo standard di uno show Marvel/Disney", ha anticipato Dario Scardardone, showrunner di Daredevil: Rinascita". "Non credo che ci sia nient'altro simile nemmeno nella vecchia serie. C'è un momento in questo show che è assolutamente pazzesco e che va ben oltre qualsiasi cosa Netflix abbia mai fatto".