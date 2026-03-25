Daredevil: Rinascita, la Stagione 2 è promossa o bocciata? Il punteggio Rotten Tomatoes

Secondo le prime recensioni della critica, il punteggio ottenuto sul noto portale sarebbe superiore a quello della prima stagione, segno che la grande attesa è stata ripagata

Le prime reazioni alla seconda stagione di Daredevil: Rinascita sono state estremamente positive, ma i primi commenti sui social media non riflettono sempre il consenso della critica, specialmente quando l'embargo viene revocato in ritardo.

Ora che l'episodio di esordio della seconda stagione, La Northern Star, è disponibile in streaming su Disney+, i critici hanno iniziato a pubblicare le loro recensioni complete.

Una scena da Daredevil: Rinascita (s2)

Il punteggio quasi perfetto di Daredevil: Rinascita

Con 43 recensioni conteggiate finora, la seconda stagione della serie Marvel Television ha registrato attualmente un punteggio quasi perfetto del 91% su Rotten Tomatoes (la prima stagione si era assestata all'87%). Per un miglior approfondimento, leggete la nostra recensione di Daredevil: Rinascita 2.

Sebbene molte recensioni sottolineino alcuni problemi (sembra che i primi episodi impieghino un po' di tempo a decollare), nella maggior parte dei casi i critici sembrano ritenere che questa stagione sia un miglioramento rispetto alla prima, vantando una narrazione più serrata, archi narrativi più avvincenti per i personaggi secondari e una posta in gioco più alta. Si dice inoltre che gli ultimi episodi siano tra i più emozionanti e intensi che i Marvel Studios abbia mai prodotto per la televisione.

Il pubblico, dopo la pubblicazione del primo episodio, sembra riflettere l'entusiasmo della critica dato che il Popcornmeter ha registrato un punteggio del 98%, segno di un gradimento praticamente unanime.

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox e Vincent D'Onofrio in una scena della serie Disney+

Nella seconda stagione riprende la guerra tra Matt Murdock e Wilson Fisk

Nel corso dei nuovi episodi di Daredevil: Rinascita, sopravvivenza, resistenza e redenzione si scontrano mentre ha inizio la battaglia per l'anima di New York. Nella seconda stagione, il sindaco Wilson Fisk schiaccia New York City sotto i suoi piedi mentre dà la caccia al nemico pubblico numero uno, il vigilante di Hell's Kitchen noto come Daredevil.

Oltre a Charlie Cox e Vincent D'Onofrio, tornano nella serie Deborah Ann Woll nel ruolo di Karen Page, Ayelet Zurer nel ruolo di Vanessa Fisk, Wilson Bethel nel ruolo di Benjamin Poindexter/Bullseye e Margarita Levieva nel ruolo di Heather Glenn. Questa stagione segna anche il tanto atteso ritorno di Krysten Ritter nel ruolo della beniamina dei fan Jessica Jones e introduce Matthew Lillard nel ruolo del misterioso Mr. Charles.

Il Diavolo Rosso di Hell's Kitchen

Il nuovo costume di Daredevil: Rinascita è ispirato ai fumetti

Come già sappiamo da alcune foto rivelatrici dal set, il nuovo costume di Matt Murdock è ispirato al completo nero con il logo rosso "DD" sul petto che il personaggio indossava nella serie a fumetti Shadowlands.

Questo costume è diventato così iconico perché rappresenta molto più di un semplice cambio estetico: è la manifestazione visiva della caduta morale di Matt Murdock.

In Shadowland, saga pubblicata nel 2010 da Marvel, Daredevil prende il controllo della Mano, la setta ninja che per anni ha combattuto. Ma invece di distruggerla, decide di guidarla. Questo segna una svolta radicale: Matt Murdock non è più solo un vigilante tormentato, ma un uomo che crede di poter imporre la giustizia attraverso il controllo e la paura.