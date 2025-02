Daredevil: Rinascita, la produttrice della serie parla del possibile ritorno di Elektra nel MCU

La produttrice Sana Amanat ha parlato del possibile ritorno di Elektra, il personaggio interpretato da Elodie Yung, nella serie Daredevil: Rinascita.

L'eroina dei fumetti Marvel, recentemente, è apparsa in Deadpool & Wolverine, film in cui Jennifer Garner ha avuto un cameo.

La versione televisiva di Elektra

Durante la seconda stagione di Daredevil, lo show prodotto per Netflix, aveva debuttato il personaggio di Elektra Nachios, parte affidata nel 2016 a Elodie Yung. L'attrice era stata poi una protagonista di The Defenders, lo show che mostrava insieme gli eroi al centro delle storie realizzate per la piattaforma di streaming.

Nelle puntate Matt Murdock, interpretato da Charlie Cox, iniziava una relazione con Elektra e l'attore aveva dichiarato che il personaggio femminile era 'entusiasmante e particolarmente pericoloso'. L'attore aveva aggiunto che il loro legame era "meraviglioso e terribile, dà vita e la distrugge in contemporanea".

Elektra nella serie Netflix

Il possibile ritorno di Elodie Yung nel MCU

Amanat, che in precedenza ha lavorato a Ms Marvel, ha parlato del possibile ritorno durante la promozione di Daredevil: Rinascita. Sana, rispondendo a una domanda di Entertainment Weekly, ha dichiarato che i fan possono sperare in un ritorno di Elektra: "Al 100%, ci stiamo pensando. Prima o poi cercheremo di capire un po' di più come gestire quell'elemento".

Yung, un anno fa, aveva espresso il suo interessamento a un potenziale ritorno nel MCU in occasione di Daredevil: Rinascita: "Lo adorerei. Ed è così divertente perché i miei fan mi chiedono: 'Puoi tornare?'. E io rispondo: 'Chiedete al Signor Marvel', dovete chiederlo a lui, non a me, perché io interpreterei di nuovo questa parte con molta gioia: è determinata, è una sociopatica, è così tanto divertente".