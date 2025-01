Daredevil: Rinascita vietato ai minori di 18 anni nel Regno Unito

Divieto più severo nel Regno Unito per la serie Marvel in arrivo il 4 marzo su Disney+ che torna a raccontare le gesta dell'uomo senza paura.

Fin dai trailer, Marvel ha messo in chiaro che Daredevil: Rinascita non avrebbe fatto sconti in fatto di brutalità ed ecco la risposta del Regno Unito: la serie in arrivo su Disney+ il 4 marzo sarà vietata a minori di 18 anni.

Classificazione sorprendente, visto che in molti si attendeva un divieto ai minori di 16 anni, come nel caso della precedente serie Echo, ma invece nel Regno Unito lo show sarà rivolto rigorosamente a un pubblico adulto. Prima di Daredevil: Rinascita, l'unica serie Marvel ad aver ottenuto il divieto ai minori di 18 anni era stata The Punisher.

Marvel senza limiti

Già in un'intervista del 2024 con il podcast -Phase Hero_, il capo della TV, dello streaming e dell'animazione dei Marvel Studios, Brad Winderbaum, aveva anticipato l'alto tasso di violenza contenuto in Daredevil: Rinascita.

"Tutto ha un costo", aveva detto. "È una delle serie più violente che abbiamo mai realizzato, ma è al servizio di una tragedia più grande. È davvero avvincente. Non vedo l'ora che lo show sia visibile agli spettatori, anche se non penso che il pubblico sia pronto. La serie scava nell'interiorità dei personaggi. Ho adorato la serie Netflix, il cast è incredibile. Ricordo di averne parlato con Kevin Feige all'epoca. Se stessimo girando un film su Daredevil, quello sarebbe il cast"_.

In Daredevil: Rinascita Charlie Cox torna nei panni di Matt Murdock, avvocato cieco che possiede incredibili abilità nel combattimento e combattere per la giustizia attraverso il suo studio legale, mentre l'ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) persegue i propri obiettivi politici a New York. Quando le loro identità passate cominciano ad emergere, entrambi gli uomini si ritrovano in un'inevitabile rotta di collisione.

Fanno parte del cast anche Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, Ayelet Zurer e Jon Bernthal che torna nei panni di Punisher. Dario Scardapane è lo showrunner della serie, in arrivo su Disney+ a partire dal 4 marzo.