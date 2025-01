Daredevil: Rinascita, Charlie Cox rivela il motivo della riscrittura della serie durante le riprese

Charlie Cox, attore di Daredevil, ha rivelato il motivo per il quale la serie è stata riscritta nonostante le riprese erano già iniziate

L'attesissimo Daredevil: Rinascita della Marvel ha subito una drastica trasformazione durante la produzione. Lo stesso protagonista della serie, Charlie Cox ha rivelato che lo studio ha effettuato una significativa correzione di rotta per allineare maggiormente la serie a quella tanto amata targata Netflix.

La decisione di rimodellare Daredevil: Rinascita è arrivata dopo che le riprese iniziali erano già iniziate e ha portato a una completa revisione creativa che ha incluso nuovi showrunner, un nuovo episodio pilota e una rinnovata attenzione al tono della serie Netflix.

La serie ha iniziato la produzione nel 2023 prima di essere interrotta da scioperi del settore. Quando le riprese sono ricominciate, la Marvel ha sostituito gli sceneggiatori originali, Matt Corman e Chris Ord, con il veterano Dario Scardapane, che ha lavorato anche a The Punisher. Il nuovo showrunner ha spiegato alla rivista SFX che, mentre la serie di Netflix aveva alcuni punti davvero forti, non si sentiva in linea con ciò che la serie su Daredevil targata Disney doveva essere.

Daredevil: Rinascita, la nuova strada intraprese dalla serie

JoBlo riporta che il concept iniziale puntava a un tono più leggero e una struttura più episodica, posizionando essenzialmente lo show come un dramma giudiziario. Tuttavia, Scardapane ha spostato la direzione verso una storia di crimini newyorkesi basata sull'azione, assicurandosi che la serie mantenesse il DNA del vecchio show di Netflix.

Anche Charlie Cox, interprete di Daredevil, ha svelato il retroscena sulla scelta del cambio di direzione:

"C'è stata un'inversione di rotta dopo lo sciopero. Nella quale eravamo diretti in una direzione che era interessante e valida", ha spiegato Cox: "L'argomento era: se stiamo tornando dopo tutti questi anni, non vogliamo fare esattamente la stessa cosa. La Marvel ha guardato gli episodi e ha capito che non funzionava".

Questa svolta creativa rappresenta l'impegno della Marvel a onorare l'eredità della serie originale, espandendo al contempo la sua storia all'interno del più ampio quadro del MCU.

"Considerando che si trattava di un compito arduo, è davvero impressionante quello che hanno ottenuto", ha detto Cox.

La serie rinnovata, si può considerare un continuo dello show di Netflix, che si svolge cinque anni dopo gli eventi di quella serie. Secondo Scardapane, questo include la ripresa del sogno che Foggy, Karen e Matt hanno condiviso alla fine della terza stagione di Daredevil.

"Proprio alla fine della serie Netflix, Foggy, Karen e Matt hanno fatto un sogno scritto sul retro di un tovagliolo", ha detto Scardapane. "Noi partiamo da quel sogno. Non è un sogno che ha bisogno di troppe spiegazioni: tre buoni amici entrano in affari insieme".

La serie di nove episodi, il cui debutto è previsto per il 4 marzo negli Stati Uniti e il 5 marzo nel Regno Unito, ha già suscitato abbastanza fiducia da far iniziare la produzione di una seconda stagione prima ancora della messa in onda della prima. La serie vede il ritorno di alcuni membri del cast, tra cui Vincent D'Onofrio nel ruolo di Wilson Fisk/Kingpin, Elden Henson nel ruolo di Foggy Nelson e Deborah Ann Woll nel ruolo di Karen Page.