Daredevil: Rinascita, emergono nuovi dettagli sul finale precedente alla revisione creativa di Marvel

A quanto pare, il finale pensato inizialmente per la serie Marvel Studios sarebbe stato diverso rispetto a quanto andato in onda

Nel corso delle sue riprese, Daredevil: Rinascita è stato bloccato dai Marvel Studios che hanno optato per una profonda revisione creativa della storia. Inizialmente pensato come reboot, lo show si è evoluto in una specie di quarta stagione della serie Netflix con molte storyline completamente riscritte o aggiunte e il ritorno di personaggi come Bullseye, Foggy Nelson e Karen Page.

Si era già ipotizzato che lo scontro tra Daredevil e Muse fosse originariamente previsto verso il finale di stagione, soprattutto perché sembrava che molte scene mancassero al momento del confronto nell'ufficio di Heather.

Ora, lo scooper MyTimeToShineHello ha rivelato: "Nella versione originale, i cattivi principali erano solo Muse e i poliziotti corrotti. I poliziotti corrotti uccidevano Foggy, Tigre Bianca e poi le azioni di Muse aiutavano i poliziotti corrotti a salire al potere con il sindaco Fisk che usava gli omicidi di Muse come scusa per formare la sua Task Force". "Poi, negli episodi finali", ha aggiunto l'insider, "Frank tornava e iniziava a dare la caccia ai poliziotti corrotti perché stavano usando il suo simbolo".

Daredevil: Rinascita, un approccio iniziale molto diverso

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox e Vincent D'Onofrio in una scena della serie Disney+

È chiaro che la storia non è cambiata molto rispetto a quanto previsto in origine. Tuttavia, il fatto che Muse fosse il "grande cattivo" della stagione avrebbe dato a Daredevil: Rinascita un'impronta diversa. Senza Bullseye, il sindaco Fisk avrebbe emanato la legge marziale a causa di un serial killer a piede libero?

Daredevil: Rinascita, il trio composto da Karen, Matt e Foggy

È una delle tante domande che queste nuove informazioni sollevano, e sembra che il piano fosse quello di concentrarsi più sui poliziotti corrotti che sulla macchinazione dei Fisk (a meno che l'idea non fosse che Vanessa avesse incaricato uno di loro di uccidere Foggy).

Il Kingpin sarebbe sempre diventato sindaco, ma visto il modo in cui le cose si sono evolute negli ultimi due episodi, forse non fino a questo punto. Sarà interessante capire come si svilupperà la seconda stagione di Daredevil: Rinascita in arrivo a marzo 2026 su Disney+.