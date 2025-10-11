Daredevil: Rinascita 2, svelati il nuovo costume di Matt Murdock e alcuni spoiler sui personaggi

Daredevil: Rinascita ritornerà prossimamente sugli schermi di Disney+ con gli episodi della stagione 2 e il magazine Entertainment Weekly ha condiviso una nuova anticipazione sulle puntate inedite. Online è infatti stata pubblicata una foto del nuovo costume del protagonista.

I ritorni nella seconda stagione

Charlie Cox riprenderà il ruolo di Matt Murdock nella serie Daredevil: Rinascita (di cui potete leggere la nostra recensione del season finale) e nella seconda stagione ritornerà in scena anche Jessica Jones, interpretata da Krysten Ritter. Brad Winderbaum, a capo di Marvel Studios, ha spiegato che i produttori avevano apprezzato il modo in cui nella prima stagione era stato utilizzato il personaggio di Frank Castle, la parte affidata a Jon Bernthal, sottolineando poi: "La prima, e migliore, idea è stata di riportare Krysten e averla come parte di questa resistenza che Matt sta cercando di costruire in mezzo a molti ostacoli nella New York di Fisk".

Daredevil: Rinascita, una foto del nuovo costume

Winderbaum non ha però voluto dire se in futuro i fan potranno vedere nuovamente anche Luke Cage e Danny Rand, sostenendo che lo showrunner Dario Scardapane sta cercando di raccontare una storia che sia un riflesso del mondo reale e la politica di New York sarà una parte importante di quel racconto, mostrando come il protagonista cercherà di opporsi al mondo che Kingpin sta costruendo.

Winderbaum ha però confermato che nella stagione 2 della serie tornerà anche Elden Henson nel ruolo di Foggy Nelson, nonostante alcune dichiarazioni dell'attore compiute al L.A. Comic-Con che avevano creato qualche dubbio e preoccupazione tra i fan.

La new entry nel cast

Matthew Lillard interpreterà poi un personaggio chiamato Mr. Charles: "La storia è sul potere. Quando Wilson Fisk prende il controllo di New York, non solo come sindaco ma in un certo senso come un re, questo lo porta a entrare in una nuova classe di persone potenti sul piano internazionale. Il personaggio di Matthew Lillard rappresenta quell'aspetto. In un certo senso è un nuovo antagonista sul campo, ma è influente per molti aspetti come lo è Fisk".

I produttori hanno inoltre comunicato con il team di Spider-Man: Brand New Day per assicurarsi che ci fosse una certa continuità, essendo due storie ambientate nello stesso mondo.