In Daredevil: Rinascita 2 tornerà questo pericoloso serial killer? Il suo interprete accende la curiosità

Un personaggio inquietante e dato per morto potrebbe tornare nella seconda stagione della serie Marvel. Ma è davvero sparito?

Nel corso della prima stagione di Daredevil: Rinascita, Hunter Doohan ha dato vita al personaggio disturbante di Bastian Cooper, noto come Muse, un serial killer mascherato che usa il sangue delle sue vittime come pittura per le sue inquietanti "opere d'arte".

[Attenzione: da qui in poi ci sono spoiler sulla sorte del personaggio nella prima stagione]

Apparentemente ucciso da Heather Glenn (interpretata da Margarita Levieva) nell'episodio 7, Muse è stato dato per morto all'interno del Marvel Cinematic Universe. Tuttavia, tra i fan si è fatta largo una teoria differente: e se non fosse davvero finita?

Intervistato da IndieWire, l'attore ha dichiarato: "Mi piacerebbe molto tornare. Quel personaggio era così divertente da interpretare. Non so se la gente mi vede spesso come un serial killer o se è solo un caso, ma sembra che mi sparino in ogni serie TV che faccio". Un riferimento ironico anche alla sua esperienza in Mercoledì, dove ha vestito i panni dell'assassino noto come il Mostro di Hyde.

La Marvel e il segreto dietro il personaggio di Muse

Hunter Doohan ha anche raccontato quanto la Marvel sia attenta alla segretezza dei suoi progetti. "È mille volte più riservata rispetto a Netflix", ha spiegato. "Non conoscevo il personaggio quando ho fatto l'audizione. Solo dopo aver ricevuto la parte ho scoperto chi fosse davvero Muse". È stato solo grazie a una videochiamata con gli showrunner che l'attore ha potuto approfondire il ruolo.

Mercoledì: un'immagine della serie

La discrezione attorno a Muse era tale che Doohan temeva persino di condividere piccoli dettagli sui social. "Avevo paura di rovinare la sorpresa. Anche se, a quanto pare, alcuni fan avevano già capito tutto prima della rivelazione ufficiale. Ormai ci sono dei veri detective là fuori", ha aggiunto con ironia.

Daredevil: Rinascita 2 uscirà nel 2026 e la curiosità è alle stelle

Con l'uscita di Daredevil: Rinascita 2 fissata per marzo 2026 su Disney+, cresce la curiosità su quali personaggi torneranno realmente. L'ambiguità sul destino di Muse e l'entusiasmo di Hunter Doohan per il personaggio lasciano uno spiraglio aperto.

I fan hanno accolto con entusiasmo la performance di Doohan, considerata una delle più disturbanti e originali all'interno del reboot Marvel. Il possibile ritorno di Muse, dunque, aggiunge ulteriore tensione e attesa per una seconda stagione che si preannuncia già densa di colpi di scena. La presenza del personaggio potrebbe offrire nuove sfide morali per Matt Murdock, rendendo il racconto ancora più oscuro e stratificato.