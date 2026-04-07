Daredevil: Rinascita 2 nel nuovo trailer spoiler su Jessica Jones e primo sguardo allo speciale su Punisher

Il trailer midseason della stagione 2 di Daredevil: Rinascita ha regalato ai fan molte anticipazioni, in particolare su personaggi come Jessica Jones e Punisher.

Nel filmato promozionale appaiono infatti Krysten Ritter e Jon Bernthal, protagonista prossimamente di uno speciale realizzato per Disney+.

Le anticipazioni contenute nel nuovo trailer

Negli episodi della seconda stagione di Daredevil: Rinascita (di cui potete leggere la nostra recensione), si assiste a quello che accade quando Matt Murdock, interpretato da Charlie Cox, cerca di trovare un modo per sconfiggere Kingpin (Vincent D'Onofrio) e riprendere il controllo su New York, dopo che Wilson Fisk è diventato sindaco.

Non proseguite con la lettura se non volete spoiler !

Tra i personaggi che entreranno in scena per aiutare il protagonista ci sarà ora Jessica Jones, interpretata da Krysten Ritter.

Nel nuovo trailer si scopre che la giovane è diventata una madre, prima che l'attenzione venga data a molti scontri, lotte e, negli ultimi secondi, qualche immagine di Frank Castle nello speciale The Punisher: One Last Kill, in arrivo in streaming il 12 maggio.

Nel video condiviso online si vede inoltre Bullseye (Wilson Bethel) coinvolto in uno scontro sanguinoso in una tavola calda, sequenza che si preannuncia come molto spettacolare.

Ecco il trailer:

Chi è la figlia di Jessica nei fumetti?

Tra le pagine dei fumetti Marvel il personaggio interpretato da Krysten Ritter nella serie ha una figlia, Danielle, avuta con Luke Cage.

Per ora non è stato confermato che questo dettaglio della storia di Jessica sarà mantenuto anche nell'adattamento televisivo, ma i fan hanno già avuto la conferma del ritorno in scena di Luke e di Iron Fist, interpretati da Mike Colter e Finn Jones, grazie ad alcune foto scattate sul set della terza stagione.