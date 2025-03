Daredevil - Rinascita 2, Lili Taylor si unisce al cast in un ruolo chiave

Continuano le riprese della seconda stagione di Daredevil - Rinascita, e una new entry si è appena aggiunta al cast della serie in un ruolo chiave all'interno della trama.

Le foto dal set hanno confermato la presenza di Annie Parisse nello show, in un ruolo che non è ancora stato annunciato mentre l'ultima novità riguarda la presenza di Lili Taylor, star di Conjuring, che parteciperà interpretando un personaggio particolarmente importante.

Le ipotesi sul personaggio di Lili Taylor nella seconda stagione di Daredevil - Rinascita

Non è stato ancora reso noto il personaggio di Lili Taylor nella seconda stagione di Daredevil - Rinascita ma le ultime indiscrezioni indicano la possibilità che possa trattarsi di una rivale politica di Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio).

Vincent D'Onofrio in una scena di Daredevil - Rinascita

Lili Taylor è soltanto l'ultima attrice del cast di Daredevil - Rinascita 2 ad essere confermata nel cast, dopo l'annuncio della presenza della star di Scooby-Doo Matthew Lillard.

La prima stagione di Daredevil - Rinascita disponibile su Disney+

In attesa della fine delle riprese della seconda stagione di Daredevil: Rinascita, su Disney+ è in corso la prima stagione, con due episodi che sono andati in onda proprio questa settimana.

Finalmente, gli spettatori hanno potuto vedere Matt Murdock indossare di nuovo il costume di Daredevil per rintracciare e fermare il serial killer noto come Muse.

Charlie Cox e Jon Bernthal in una scena di Daredevil - Rinascita

Nella serie di Marvel Television, Matt Murdock è un avvocato cieco dotato di sensi potenziati e lotta per la giustizia attraverso il suo studio legale mentre l'ex boss mafioso Wilson Fisk persegue i propri obiettivi politici a New York. Tuttavia, le loro identità del passato entreranno inesorabilmente in rotta di collisione. Nel cast della serie Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Ayelet Zurer e Jon Bernthal nel ruolo di Frank Castle.