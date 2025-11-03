Daredevil: Rinascita, cambio di look per l’Eroe senza Paura: ecco il nuovo costume della seconda stagione

Se nelle prime foto dal set avevamo avuto un primo indizio, ora abbiamo la conferma che Daredevil indosserà un nuovissimo costume nel corso della seconda stagione di Daredevil: Rinascita, in uscita su Disney+ nel marzo 2026.

Il costume rosso del vigilante della prima stagione sembra essere stato dipinto di nero, poiché si intravedono ancora alcune tracce di rosso. Chiunque gli abbia dato un nuovo look si è assicurato di aggiungere il logo "DD", regalando finalmente a Matt Murdock una parte classica del suo costume dei fumetti che, purtroppo, era rimasta assente sin dal debutto del supereroe su Netflix nel 2015.

Nel complesso, il costume nero è davvero fenomenale e sembra ispirarsi a quello indossato nella serie Daredevil di Charles Soule (che ha fortemente influenzato la serie Disney+ finora). L'immagine è autentica e sembra essere trapelata da un servizio fotografico in cui vengono scattate foto come queste, poi utilizzate per materiale promozionale o come riferimento per aziende produttrici di giocattoli come Hasbro e Hot Toys.

Daredevil: Rinascita. Charlie Cox in una scena del settimo episodio.

Quello che sappiamo sulla seconda... e la terza stagione

La nostra recensione del finale di stagione di Daredevil: Rinascita ha fatto il punto sulla sorte toccata al personaggio di Charlie Cox, tornato in azione dopo lo stop imposto dalla rottura dell'accordo tra Marvel e Netflix.

Mentre attendiamo l'arrivo della seconda stagione, lo sviluppo di Daredevil: Rinascita 3 sarebbe già in atto, in vista di un debutto previsto per il 2027, il che suggerisce grande soddisfazione da parte di Disney per i dati di ascolto della prima mandata di episodi.

Disney+ si era già impegnata a produrre almeno 18 episodi, che sono stati in seguito divisi in due stagioni, ma nel clima attuale, "dare il via libera a un'altra stagione è un segno di fiducia", come scrive ComicBookMovie.

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox e Vincent D'Onofrio in una scena della serie Disney+

Daredevil: Rinascita, chi sarà il villain della Stagione 2?

La seconda stagione dello show Marvel Television vedrà l'atteso debutto nel MCU di Krysten Ritter nei panni di Jessica Jones, mentre la new entry nel cast, Matthew Lillard, volto storico delle saghe di Scream e Scooby-Doo, che esordirà nello show nei panni di un misterioso personaggio di nome Mr. Charles.

Considerando che quello di Mr. Charles, secondo quanto anticipato, sembra un ruolo piuttosto importante, non ci sorprenderebbe scoprire che si tratta di un nome in codice dietro cui si cela qualche celebre villain dei fumetti. Di chi si tratta? Lo scopriremo prossimamente su Disney+.