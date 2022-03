Daredevil: il reboot confermato presso i Marvel Studios

Confermato lo sviluppo presso i Marvel Studios di una serie reboot di Daredevil per Disney+, ma non sappiamo ancora quando lo show entrerà in produzione.

Il cammino di Charlie Cox nel Marvel Cinematic Universe sarebbe appena agli inizi. Secondo Production Weekly, un reboot di Daredevil sarebbe in fase di sviluppo presso i Marvel Studios. I dettagli sono scarsi, ma si parla di una nuova serie destinata a Disney+.

Daredevil: Charlie Cox e Deborah Ann Woll in una scena della serie

Charlie Cox, protaagonista dell'acclamata serie Netflix Marvel Daredevil, ha recentemente ripreso il ruolo di Matt Murdock in Spider-Man: No Way Home. Il cattivo principale di Daredevil. Kingpin, interpretato da Vincent D'Onofrio, è apparso nella serie Hawkeye. Con entrambi gli attori accolti in seno all'MCU, è chiaro che la Marvel ha dei piani per il duo.

Production Weekly - che fornisce elenchi di progetti in pre-produzione o in-produzione per professionisti del cinema - indica la serie in sviluppo chiamandolo semplicemente "Daredevil Reboot".

Daredevil, Charlie Cox: "Sì a Disney, ma non funzionerà mai altrettanto bene in versione censurata"

La serie è elencata come uno show Disney+ attualmente in sviluppo, con il capo dei Marvel Studios Kevin Feige e Chris Gary menzionati come produttori. Tuttavia, non viene fornita alcuna tempistica sull'inizio della produzione, né sul cast. L'elenco include anche una sinossi per la serie, ma questa sembra essere basata sulle descrizioni della serie originale Netflix di Daredevil.

Nel frattempo Daredevil e le altre serie Marvel Netflix Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist, The Defenders e The Punisher sono approdate su Disney+.