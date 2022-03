Daredevil, Charlie Cox: "Sì a Disney, ma non funzionerà mai altrettanto bene in versione censurata"

Il cameo in Spider-Man: No Way Home" ha sancito l'ingresso di Daredevil nel Marvel Cinematic Universe, ma il suo interprete Charlie Cox mette in guardia Dosney spiegando che una versione censurata del suo eroe non funzionerebbe altrettanto bene quanto la serie Netflix che si è rivelata un enorme successo.

Daredevil: Charlie Cox nei panni dell'eroe Marvel

Dopo il suo cameo in Spider-Man: No Way Home, Charlie Cox ha rivelato di aver avuto alcuni colloqui con Marvel sulla possibilità di riprendere il suo ruolo in un'altra veste, anche se ammette di non sapere molto dei piani dello studio.

Per quanto sappiamo finora, tutte le serie Marvel disponibili su Netflix sono state ritirate dal servizio di streaming e spostate su Disney+, dove verranno trasmesse in streaming insieme a originali MCU come WandaVision e Moon Knight.

Molti fan hanno notato che i temi adulti trattati nelle serie Daredevil e Luke Cage non sono esattamente in linea con un servizio rivolto alle famiglie come Disney+. E mentre Disney+ ha iniziato ad allentare le sue rigide linee guida, consentendo a spettacoli come Moon Knight di contenere maggior violenza, è ancora difficile per molti fan immaginare una storia di Daredevil a tutti gli effetti che si svolgerà nell'ingenuo universo dell'MCU.

Daredevil: Charlie Cox e Deborah Ann Woll in una scena della serie

Parlando a Comicbook.com, Charlie Cox ha espresso le sue preoccupazioni sulla possibile realizzazione Daredevil sottoposto a un visto censura PG-13, che limiterebbe il potenziale drammatico dell'eroe:

"Potrebbe funzionare, ma immagino non si possa negare che Daredevil non funzionerà mai così bene in un mondo per ragazzi come fa Spider-Man. Sai cosa intendo? Questo è il punto. Penso che l'età del personaggio, il senso di colpa cristiano, la sua storia con le donne e cose del genere, è come se fosse un po' più maturo, deve esserlo".

Daredevil: 5 motivi per cui la prima stagione è stata rivoluzionaria

Tuttavia, Cox ha sempre elogiato Marvel e crede che lo studio potrebbe trovare un modo per far funzionare il progetto, anche se è difficile per lui immaginarlo:

"Non metto in dubbio che i creativi della Marvel siano in grado di farlo. Sono un tale fan di tutto ciò che hanno fatto finora, non li sottovaluterei affatto. Quindi, se decideranno di creare una versione censurata di Daredevil, li sosterrò e li aiuterò a trovare un modo per farlo senza tradire quanto fatto finora. forse ci sarà un po' meno sangue, ma ci sarò lo stesso".