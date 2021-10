Daredevil: Marvel interessata a un reboot con gli attori della serie Netflix?

Fan di tutto il mondo, siete pronti a vedere nuovamente Charlie Cox nei panni di Matt Murdock? Marvel sarebbe interessata a un reboot di Daredevil interpretato dagli stessi attori della serie Netflix, Secondo quanto riportato da Knight Edge Media,

Uno dei più grandi sogni di tutti i fan del Marvel Cinematic Universe è vedere i loro beniamini di Daredevil entrare a far parte dell'universo cinematografico popolato da Hulk, Iron Man e Captain America. A quanto pare, Knight Edge Media sostiene che Marvel sia interessata a realizzare una sorta di reboot di Daredevil interpretato dagli stessi attori che hanno recitato nella serie Netflix. Nulla di quanto raccontato nello show, però, sarebbe canone. Ancora non si sa se questo nuovo progetto sarà un film o una serie distribuita da Disney+. Inoltre, lo show potrebbe vedere la partecipazione di altri personaggi del medesimo universo, tra cui Jessica Jones interpretata da Krysten Ritter.

Daredevil: Charlie Cox, Deborah Ann Woll nell'episodio Una vecchia conoscenza

Una notizia del genere ha lo stesso peso dei rumors che sostengono i camei di Vincent D'Onofrio e Charlie Cox in Hawkeye e Spider-Man: No Way Home. Charlie Cox ha negato il suo coinvolgimento nell'ultimo progetto con Peter Parker - ma, si sa, dichiarazioni del genere lasciano il tempo che trovano.

Nel corso di una recente intervista con Forbes, Charlie Cox ha commentato queste voci di corridoio in tal modo: "Non so, non voglio commentare. Anche se sapessi qualcosa, non direi nulla perché le persone prestano molta fede a qualsiasi cosa faccia Marvel ed eventuali commenti potrebbero cambiare il flusso degli eventi, in un certo senso. Non so. Voglio ringraziare tutti quanti per l'amore che sto ricevendo. Grazie, davvero. Il fatto che tantissime persone mi vogliano nel mondo Marvel è una notevole attestazione di stima!".