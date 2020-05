Daredevil è un fan de Il Trono di Spade: ecco per chi tifa Charlie Cox ora che ha iniziato la serie

Daredevil è terminato da un po', le produzioni sono tutte ferme, e Charlie Cox ora ha abbastanza tempo libero da poter fare una bella maratona di serie tv, come ad esempio Il Trono Di Spade. Infatti, non solo l'attore non aveva mai visto la serie targata HBO, ma non ha neanche idea di quello che sia successo nel corso di 8 stagioni, o di come sia andata a finire. E a quanto pare, nemmeno le persone con cui attualmente condivide casa.

"La cosa divertente è che non ho mai visto lo show" afferma Cox quando, durante il party online di Daredevil, l'argomento di conversazione diventa Il Trono di Spade "Ho degli amici qui con me. Viviamo fuori città, in Connecticut. Loro stanno da me, e nessuno qui aveva mai visto Il Trono di Spade. Così, stiamo sistematicamente facendo una maratona della serie. Stasera vedremo il finale della seconda stagione".

"Siamo ancora agli inizi, ma è fantastico" continua "Mi piace davvero tanto. Non so perché mi ci sia voluto così tanto tempo tempo per iniziarlo. Ma sono grato del fatto che a tenermi compagnia in questo periodo ci sia uno dei migliori show di sempre".

Ma per chi fa il tifo il nostro Daredevil che finora, a quanto, è riuscito a non spoilerarsi nulla al riguardo (Charlie, come tu ci sia riuscito, è davvero un mistero)?

"Al momento, credo di tifare che sia Khaleesi a finire sul Trono. Non so per quanto a lungo potrei sopportare Joffrey. Voglio dire, è una performance davvero brillante, da un punto di vista recitativo. Ma il personaggio... È marcio, non vi pare?". Oh, povero, dolce figlio dell'estate... Ne vedrai ancora di cose!