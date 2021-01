Daredevil di Charlie Cox tornerà nell'MCU? Kevin Feige: "Vedremo"

Marvel potrebbe aver lasciato uno spiraglio alla possibilità del ritorno del Daredevil di Charlie Cox nell'MCU. Di fronte all'ipotesi il capo del Marvel Studios Kevin Feige si dimostra possibilista riaccendendo la speranza dei fan del personaggio, protagonista della serie Marvel/Netflix durata tre stagioni.

Daredevil: Charlie Cox e Deborah Ann Woll in una scena della serie

In Daredevil, Charlie Cox ha interpretato Matt Murdock, avvocato non vedente che di notte combatte il crimine trasformandosi nel vigilante Daredevil. I fan hanno invocato a lungo il ritorno di Cox dopo che, nel 2018, la serie è stata cancellata.

Parlando del futuro di Marvel a Collider, Kevin Feige ha suggerito la possibilità di rivedere Daredevil nell'MCU. A domanda diretta, il produttore ha risposto con un ottimistico:

"Guardo a tutto ciò che c'è stato prima, film, serie tv, fumetti, videogame, serie animate, come materiale disponibile in termini di ispirazione per il futuro di Marvel. Questo è il modo in cui i fumetti hanno funzionato per anni. Perciò, vedremo."

Spider-Man 3, ci sarà anche il Daredevil di Charlie Cox?

Per Kevin Feige, riportare nell'MCU Daredevil o i protagonisti delle altre serie Marvel/Netflix resta, dunque una possibilità sempre aperta. Come aggiunge il capo di Marvel:

"Sono stato in Marvel abbastanza a lungo per imparare che mai dire mai su qualsiasi cosa".