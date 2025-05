Daredevil: Charlie Cox commenta le ipotesi che venga realizzato un film del MCU su Matt Murdock

Charlie Cox è tornato sugli schermi nel ruolo di Daredevil in occasione della serie targata Disney+ di cui verrà realizzata una seconda stagione. L'attore, durante un evento organizzato da SAG-AFTRA Foundation, ha ora parlato della possibilità di essere in futuro protagonista di un film del MCU.

Un possibile film per Daredevil?

L'attore ha interpretato Matt Murdock a partire dal 2015, anno in cui è arrivata su streaming la serie di Daredevil di cui erano state realizzate tre stagioni per Netflix, seguita poi dallo show crossover The Defenders. Charlie Cox ha quindi ripreso la parte in Spider-Man: No Way Home, She-Hulk: Attorney at Law, Echo ed è tornato assoluto protagonista in occasione di Daredevil: Rinascita.

Daredevil: Rinascita. Charlie Cox in costume durante una sequenza del settimo episodio.

Rispondendo a una domanda su cosa pensa sia necessario per vederlo in azione sul grande schermo con un film dedicato al suo personaggio, l'attore ha spiegato: "Sono la persona peggiore a cui chiedere. Non ho idea. Non lo so, bisogna chiederlo agli adulti. Io non so nulla. E mi piacere non sapere nulla".

Charlie ha quindi sottolineato che lui è semplicemente felice di essere coinvolto: "Sono elettrizzato nell'essere qui. Amo poter raccontare la storia con la serie".

Una serie adatta al grande schermo

Uno degli aspetti che ama di più del suo ritorno nel MCU grazie a Daredevil è la possibilità di vedere i primi due episodi della stagione sul grande schermo: "Quindi ho quell'esperienza. In particolare con il pilot si tratta di un episodio così cinematografico. Penso meriti di essere visto sul grande schermo. Ma non so altro".

Cox ha però offerto un suggerimento ai fan della Marvel che vorrebbero vederlo protagonista di un film: "Semplicemente scrivete delle lettere, scrivete semplicemente tutti delle lettere".

I fan, tuttavia, dovranno rimanere in attesa di eventuali annunci dei Marvel Studios che, pochi giorni fa, hanno confermato il ritorno di Krysten Ritter nella parte di Jessica Jones proprio nella seconda stagione della serie. Non è comunque da escludere che l'affetto dei fan possa portare Cox a ottenere un film da assoluto protagonista.