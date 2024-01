Daredevil: Born Again, Wilson Bethel tornerà nei panni di Bullseye

Wilson Bethel, interprete di Benjamin Poindexter/Bullseye nello show di Netflix Daredevil, riprenderà il suo ruolo in Daredevil: Born Again.

Dopo il cambio del team creativo di Daredevil: Born Again, sembra che la nuova direzione creativa preveda il ritorno dei volti più familiari dello show Netflix.

Dopo aver appreso del probabile ritorno dei personaggi di Daredevil di Foggy e Karen (Elden Henson e Deborah Ann Woll) e di Jon Bernthal nei panni di Frank Castle alias The Punisher nel prossimo show Marvel, a quanto pare anche il personaggio di Wilson Bethel, ovvero Benjamin Poindexter/Bullseye, tornerà nello show.

Secondo quanto riportato da Deadline, Bullseye apparirà in tre episodi della serie, le cui riprese inizieranno la prossima settimana.

Daredevil: Born Again

In Daredevil: Born Again il Daredevil di Charlie Cox e il Kingpin di Vincent D'Onofrio torneranno nel ruolo di protagonisti. I loro due personaggi sono apparsi recentemente nell'ultimo show marvel Echo, che aprirà la strada al reboot sul Diavolo di Diavolo di Hell's Kitchen. Il cast di Daredevil: Born Again comprende anche Margarita Levieva, Arty Froushan, Sandrine Holt, Michael Gandolfini e Nikki M. James.

Inoltre, recentemente il produttore esecutivo di Echo ha confermato che l'ex serie Netflix di Daredevil fa a tutti gli effetti parte del canone MCU. Daredevil: Born Again verrà pubblicata sotto la nuova etichetta Marvel Spotlight.