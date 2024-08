Daredevil: Born Again, Vincent D'Onofrio dice che la serie sarà molto più violenta rispetto allo show Netflix

La serie Daredevil di Netflix non era esattamente ciò che si può definire un bagno di sangue, ma era certamente più cupa e violenta di tutto ciò che avevamo visto nel MCU all'epoca, con alcuni momenti piuttosto scioccanti nel corso delle sue tre stagioni.

Quando è stato annunciato che i Marvel Studios avevano intenzione di riportare l'Uomo senza paura in Daredevil: Born Again, c'era il timore che il reboot (anche se ora sappiamo che si tratterà più di una continuazione) potesse perdere un po' del taglio dello show di Netflix, ma un membro del cast crede che Born Again sarà decisamente molto più violento della prima serie.

Daredevil: Born Again, Charlie Cox sul reboot: "Marvel ha ammesso i propri errori"

Le parole di Kingpin

"C'è una cosa in particolare, che il mio personaggio fa, che non riesco a credere sia stata inserita nel montaggio", ha detto Vincent D'Onofrio a Rotten Tomatoes durante una recente intervista.

Daredevil: Vincent D'Onofrio nell'episodio Conseguenze

Come ricorderete, Wilson Fisk era responsabile di alcune delle scene più brutali e violente dello show (ricordate la testa del tizio che viene sbattuta nella portiera dell'auto?), quindi siamo molto curiosi di sapere a cosa si riferisce D'Onofrio!

Oltre a Charlie Cox nei panni di Matt Murdock e D'Onofrio in quelli di Wilson Fisk, nel cast torneranno anche Deborah Ann Woll (Karen Page) e Elden Henson (Foggy Nelson), che originariamente non avrebbero dovuto prendere parte al reboot. Jon Bernthal tornerà invece nei panni di Frank Castle/The Punisher, e Wilson Bethel in quelli del villain Bullseye.

Daredevil: Charlie Cox nell'episodio Resurrezione

Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Nikki M. James, Michael Gaston, Arty Froushan, Clark Johnson, Lou Taylor Pucci, e Hunter Doohan interpreteranno dei ruoli secondari.

Lo sceneggiatore di The Punisher, Dario Scardapane, sarebbe salito a bordo come nuovo showrunner del progetto. I dettagli specifici sulla trama sono ancora nascosti, ma sappiamo che Born Again vedrà Matt Murdock/Daredevil confrontarsi con la sua vecchia nemesi Kingpin, che abbiamo visto tornare di corsa a New York nel finale di stagione di Echo. È probabile che Fisk sia in corsa per la carica di sindaco di New York o che sia già stato nominato a tale carica quando la storia prenderà il via. Qui potete vedere il leaked trailer di Daredevil: Born Again diffuso al D23.