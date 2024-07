Daredevil: Born Again, Charlie Cox sul reboot: "Marvel ha ammesso i propri errori"

Le star di Daredevil: Born Again, Charlie Cox e Vincent D'Onofrio sono tornare a commentare ciò che è accaduto con il reboot del Marvel Cinematic Universe dedicato al personaggio.

In una nuova intervista, tenutasi durante il Fan Expo Boston 2024, i due attori hanno rivelato quanto siano stati coinvolti nella rielaborazione della controversa versione originale di Born Again e nella realizzazione di una versione del reboot del MCU che fungesse da continuazione della serie Netflix.

Durante il panel, Cox ha ammesso di aver provato sollievo e gratitudine dopo che i Marvel Studios sono intervenuti per fermare la produzione di Daredevil: Born Again e rielaborare la serie.

Daredevil: Charlie Cox nell'episodio Un pezzo di carta

Il cambio di rotta di Daredevil: Born Again

"La Marvel si è dimostrata incredibilmente aperta e disposta a correggere i propri errori, oltre che incredibilmente solidale", ha dichiarato Cox. "All'inizio stavamo provando qualcosa di un po' diverso, ma molto rapidamente sono stati in grado di capire che forse non stava funzionando come avrebbe potuto. Per quanto riguarda il punto in cui siamo ora, credo di parlare a nome di entrambi nel dire che ci sentiamo molto soddisfatti".

Daredevil: Born Again, Bullseye e Daredevil si picchiano di brutto negli ultimi video dal set

D'Onofrio si è spinto oltre, spiegando siano stati proprio il legame con Charlie Cox e la loro posizione comune nei confronti di questi personaggi, della serie e del fandom a fare la differenza:

"La cosa migliore della situazione è ciò che Charlie ha appena detto sui capi della Marvel, e anche il fatto che io e lui eravamo una squadra. Ci siamo sostenuti a vicenda in tutto ciò che volevamo, che fossimo o meno in scena. Che ci fossero i nostri personaggi, non importava. Come squadra, Charlie e io abbiamo pensato alla storia e ai fan. Letteralmente, non vi sto prendendo per il culo. Ragazzi, vi abbiamo considerato costantemente e vi abbiamo tirato in ballo per tutto il tempo". Il debutto di Daredevil: Born Again su Disney+ è previsto per il marzo 2025.