Daredevil: Born Again, svelato il trailer e chi interpreterà Matt Murdock, Kingpin e The Punisher

Nel corso del D23 di quest'anno è stata rilasciata un'anteprima del nuovo Daredevil: Born Again, rivelando gli attori che interpreteranno the Punisher, Kingpin e Daredevil in persona nella nuova attesa serie Disney+.

Una delle serie Marvel più attese della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe (MCU) è senza dubbio il ritorno di Daredevil. Durante il D23 Expo 2024, sono state annunciate diverse novità su Daredevil: Born Again, compreso chi interpreterà Matt Murdock, oltre a Kingpin e The Punisher.

Daredevil: Born Again ha i suoi protagonisti

Con il ritorno di Charlie Cox nei panni del leggendario Matt Murdock/Daredevil e la conferma di Vincent D'Onofrio nel ruolo di Kingpin, è stato finalmente annunciato l'ufficiale ritorno di Daredevil, con la promessa di esplorare nuovi aspetti della complessa psicologia del Diavolo di Hell's Kitchen.

La serie Daredeil: Born Again rappresenta una continuazione delle avventure di Daredevil dopo la conclusione della serie su Netflix nel 2018. Con ben 18 episodi, Daredevil: Born Again si preannuncia come uno dei progetti più ambiziosi del MCU, offrendo una narrazione più approfondita e dettagliata rispetto alle precedenti serie Marvel su Disney+.

Oltre a Charlie Cox e Vincent D'Onofrio, è stato confermato che Jon Bernthal riprenderà il ruolo di Frank Castle/The Punisher. Il coinvolgimento di Bernthal, in particolare, suggerisce che la serie potrebbe affrontare temi molto più oscuri e violenti rispetto ad altre produzioni Marvel.

Il titolo della serie, Born Again, richiama una delle più iconiche storyline dei fumetti di Daredevil, scritta da Frank Miller. Questa saga vede Matt Murdock affrontare una serie di tragedie orchestrate da Kingpin, che lo spingono sull'orlo della rovina, solo per rinascere e riprendersi il suo ruolo di vigilante. Sebbene i dettagli specifici della trama siano ancora avvolti nel mistero, molti fan sperano di vedere un adattamento fedele di questa storia, con possibili aggiunte e varianti per integrarsi meglio nel contesto più ampio del MCU.

Daredevil: Born Again conterrà quattro personaggi transgender

La prima stagione di Daredevil: Born Again arriverà su Disney+ a marzo 2025. Il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha anche stuzzicato il pubblico dicendo che il team della Marvel è pronto a tornare al lavoro sulla stagione 2 "molto presto".