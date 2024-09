Daredevil: Born Again, svelati nuovi importanti dettagli sulla trama [Spoiler]

Daredevil: Born Again ha subito una revisione creativa a metà della produzione, con conseguenti cambiamenti radicali sia nella storia che nel team creativo.

Secondo i piani originali, Foggy Nelson sarebbe morto, spingendo Matt Murdock a rinunciare a essere l'Uomo senza Paura (con il risultato che l'avvocato non avrebbe vestito i panni di Foggy Nelson per almeno quattro o cinque episodi della serie di nove episodi). Al posto di un pistolero a caso, ora abbiamo Bullseye e le foto del set hanno confermato che anche Karen Page è tornata in scena.

Rimarranno alcuni filmati delle riprese originali e sembra che Foggy sia ancora destinato a prendersi una pallottola. Tuttavia, secondo una nuova indiscrezione condivisa su r/MarvelStudiosSpoilers, ci sarà un colpo di scena unico.

Daredevil: Born Again, gli attori rivelano come il revival si collega al vecchio show di Netflix

Le nuove indiscrezioni e il legame tra Matt e Kingpin

Anche se non ci crediamo troppo, si dice che Matt sia costretto a lavorare per la campagna elettorale di Wilson Fisk dopo essersi rivolto a Kingpin per aiutare Foggy a sopravvivere. Come? Con la stessa tecnologia che ha usato per guarire da un proiettile in testa e farsi ricrescere l'occhio (come si è visto in Echo).

Daredevil: Charlie Cox ed Elden Henson interpretano Matt Murdock e Foggy Nelson

Questo significa che si creerà una dinamica affascinante tra i protagonisti dello show e che probabilmente Foggy avrà un ruolo molto più importante nella già confermata seconda stagione di Daredevil: Born Again, la cui produzione inizierà a novembre.

Ecco cosa ha detto Charlie Cox a proposito della revisione creativa: "In realtà non risponderò a questa domanda solo perché è più complicata. Ho letto online come sono state accolte queste informazioni, e la verità è che è stato molto più complicato di così. Molto del materiale che abbiamo girato prima della revisione creativa è brillante, è ancora presente nello show e funziona molto bene. C'erano solo alcuni fattori complicati legati a ciò che ci era stato affidato e qualcosa che non funzionava bene". Qui potete vedere il primo e unico trailer della serie.

Nel cast del revival di Daredevil ci sono: Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, Jon Bernthal, Margarita Levieva, Michael Gandolfini, Genneya Walton, Arty Froushan, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel, Jeremy Earl e Ayelet Zurer. Lo show debutterà su Disney+ a marzo.