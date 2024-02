Daredevil: Born Again, Rosario Dawson pronta a tornare nella serie Marvel

Nonostante sia stata protagonista della serie di Star Wars, Ahsoka, sembra che Rosario Dawson non stia chiudendo le porte alla possibilità di tornare in un altro popolarissimo franchise.

Nonostante sia stata protagonista della sua serie di Star Wars nel ruolo di Ahsoka Tano, sembra che Rosario Dawson non stia chiudendo le porte alla possibilità di unirsi a un altro franchise di alto profilo. Prima di Ahsoka, la Dawson ha interpretato il ruolo di Claire Temple negli show Marvel di Netflix, tra cui Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist e The Defenders. Inizialmente è stata presentata come un'infermiera che ha aiutato più volte il Matt Murdock/Daredevil di Charlie Cox a curare le sue ferite.

Ora che i Marvel Studios stanno finalmente riconoscendo gli show Marvel di Netflix come canone del Marvel Cinematic Universe, alla Dawson è stato recentemente chiesto da un fan su X se sarebbe disposta a riprendere il suo ruolo nel reboot Daredevil: Born Again. L'attrice ha risposto subito con un sì, rivelando di avere ancora "questioni in sospeso" con il suo personaggio, dopo cinque anni dall'ultima volta che ha interpretato Claire nell'ultima stagione di Luke Cage.

Il ritorno di Dawson nell'imminente serie sembra ancora più plausibile dopo aver appreso che anche il Bullseye di Wilson Bethel, i Foggy e Karen di Elden Henson e Deborah Ann Woll e il The Punisher di Jon Bernthal torneranno nell'imminente reboot.

Daredevil: Born Again, le nuove foto dal set anticipano i costumi di Daredevil e Bullseye

Daredevil: Born Again

Daredevil: Born Again è stato ideato dallo showrunner Dario Scardapane e dai registi Justin Benson e Aaron Moohead (Moon Knight). Oltre a Cox, Henson e Woll, l'imminente revival del MCU vedrà il ritorno di Vincent D'Onofrio nei panni di Wilson Fisk/Kingpin, Jon Bernthal in quelli di Frank Castle/The Punisher, Wilson Bethel in quelli di Benjamin Poindexter/Bullseye e Elden Henson e Deborah Ann Woll in quelli di Foggy e Karen. A loro si aggiungeranno le new entry del franchise Sandrine Holt, Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Michael Gaston, Nikki M. James, Arty Froushan e Genneya Walton.

Sia Cox che D'Onofrio hanno già debuttato nel Marvel Cinematic Universe nel 2021, con Kingpin guest-star nella serie Hawkeye e Matt Murdock/Daredevil che appare brevemente in Spider-Man: No Way Home. Nel 2022, Cox ha anche avuto un'apparizione in due episodi in She-Hulk: Attorney at Law, dove ha mostrato un lato più leggero dell'eroe. Più recentemente, Cox e D'Onofrio hanno recitato nella miniserie spin-off Echo.