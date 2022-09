Daredevil: Born Again, Charlie Cox conferma che si tratterà di un reboot

Charlie Cox conferma l'arrivo del reboot della serie Daredevil. Il nuovo show, annunciato nel corso del D23 Expo, si intitolerà Daredevil: Born Again e approderà prossimamente su Disney+.

L'attore Charlie Cox, protagonista dello show che abbiamo visto anche nei panni del supereroe in Spider-Man: No Way Home, ha anticipato le prime informazioni su Daredervil: Born Again, che verrà poi reso disponibile su Disney+. La star ha detto a ExtraTv al D23: "Non so molto, ma in questo momento sento che sta ricominciando, ci sarà qualcosa di nuovo. È una stagione 1, non una stagione 4, quindi penso che l'approccio sarà quello di portare qualcosa di unico, di nuovo."

Daredevil: 5 motivi per cui la prima stagione è stata rivoluzionaria

Charlie Cox è entusiasta di questo progetto, infatti si dice molto felice di riprendere questo personaggio tra le sue braccia, una nuova opportunità per dargli ancora una volta vita: "Mi sento come se avessi una seconda possibilità nel lavoro dei sogni che ha... io lo chiamo 'Il dono che continua ad arrivarmi'"

Al momento, sappiamo che la serie sarà composta da 18 episodi e che nel cast troveremo Tatiana Maslany in un cameo o come guest star. La serie dovrebbe essere lanciata nella primavera del 2024.