Daredevil: Born Again, le riprese della nuova serie Marvel partiranno prima del previsto

Emergono le prime indiscrezioni sulla data e sulla location scelta per le riprese di Daredevil: Born Again, serie TV per Disney+ che segnerà il ritorno sul piccolo schermo di Matt Murdock/Daredevil.

Dopo il grande successo riscontrato dalle tre stagioni di Daredevil targate Netflix, c'è molta attesa da parte dei fan per il ritorno sul piccolo schermo del vigilante di Hell's Kitchen, interpretato nuovamente da Charlie Cox. Matt Murdock/Daredevil è già stato ufficialmente introdotto nell'MCU, apparendo anche in diversi episodi di She-Hulk, e adesso è pronto per una serie tutta sua dal titolo Daredevil: Born Again..

Stando alle prime indiscrezioni riportate dal portale The Illuminerdi, le riprese dello show inizieranno prima del previsto: i 18 episodi saranno girati da febbraio a dicembre 2023, tutti rigorosamente in quel di New York City.

Charlie Cox: "Devo la mia carriera a Daredevil e all'affetto dei fan''

Oltre a Charlie Cox nei panni del protagonista, confermato anche il ritorno di Vincent D'Onofrio in quelli di Kingpin, già apparso nel finale di Hawkeye. L'attore ha di recente condiviso un video in cui possiamo assistere a una scena particolare del suo personaggio, direttamente dalla serie tv precedentemente cancellata. Nella scena in quesitone vediamo Kingpin mentre viene condotto in prigione, seduto nel retro di una camionetta in compagnia di due agenti armati.

Daredevil: Born Again, show che prende il nome da una delle storie a fumetti più celebri di sempre firmata Frank Miller, arriverà in esclusiva su Disney+ nella primavera del 2024. Farà parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe e uscirà dopo Echo, altra serie TV in cui appariranno sia Charlie Cox sia Vincent D'Onofrio.