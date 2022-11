Daredevil: Vincent D'Onofrio ha condiviso una scena della serie. Ha un significato per il futuro?

In questi giorni si sta parlando moltissimo di Daredevil: Born Again, specialmente in seguito alla conclusione di She-Hulk: Attorney at Law. Vincent D'Onofrio ha voluto partecipare a quest'ondata d'interesse verso il personaggio, condividendo una clip della precedente serie Netflix di Daredevil, prima dell'inizio della produzione del nuovo progetto.

Nel Daredevil di Netflix Vincent D'Onofrio interpretava il ruolo Wilson Fisk/Kingpin, anche se la storia di questo personaggio ha visto la sua conclusione con la cancellazione della serie, a seguito della sua terza stagione, nel 2018. Sia il Kingpin di D'Onofrio che il Matt Murdock di Charlie Cox, però, sono successivamente tornati nell'attuale MCU, ognuno seguendo una propria strada, con il futuro attualmente assicurato.

Marvel: Vincent D'Onofrio e Charlie Cox, interpreti di Kingpin e Daredevil, nel cast di Echo

Così in questi giorni Vincent D'onofrio ha condiviso un video in cui possiamo assistere a una scena particolare del suo personaggio, direttamente dalla serie tv precedentemente cancellata. Nella scena in quesitone vediamo Kingpin mentre viene condotto in prigione, seduto nel retro di una camionetta in compagnia di due agenti armati. Qui racconta loro la parabola religiosa del buon Samaritano che aiuta un uomo precedentemente picchiato e derubato, rivelando che adesso, differentemente da prima, si identifica maggiormente con quelli che hanno picchiato l'uomo, piuttosto che con il Samaritano.

Per adesso non sappiamo nulla riguardo a Daredevil: Born Again, se non che andrà in onda dopo la serie tv Echo, che ritrova Cox e D'Onofrio nel suo cast. La sua produzione comincerà intorno al 2023 e si suppone si tratterà di un soft reboot della serie precedente, con una durata di circa undici mesi, promettendo una prima stagione composta da 18 episodi.