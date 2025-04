Daredevil: Ben Affleck svela chi pensa vincerebbe uno scontro con il Punisher di Jon Bernthal

Ben Affleck ha interpretato il personaggio di Daredevil sul grande schermo e l'attore, in una nuova intervista, ha svelato chi pensa vincerebbe in una lotta tra la sua versione di Matt Murdock e il Punisher interpretato da Jon Bernthal.

I due attori hanno infatti recitato insieme in occasione di The Accountant, ma non hanno avuto modo di incontrarsi nel MCU.

Chi vincerebbe uno scontro

Rispondendo alle domande di Jake's Takes, Ben Affleck ha ricordato la sua esperienza nei panni di Matt Murdock nel film Daredevil, arrivato nelle sale nel 2003 e in grado di incassare oltre 179 milioni di dollari ai box office di tutto il mondo.

L'attore, parlando di Jon Bernthal nel ruolo di Frank Castle, ha ammesso: "Il suo Punisher è davvero grandioso. Non vorrei avere a che fare con il suo Punisher".

Ecco il video:

Ben ha tuttavia ammesso che non ha visto la serie con star Charlie Cox nel ruolo principale: "C'è un nuovo Daredevil, non l'ho ancora visto, ma amo certamente il personaggio. Gli auguro il meglio".

Le lodi a Feige

L'attore e regista ha inoltre lodato il lavoro compiuto da Kevin Feige nel delineare il MCU e portare nelle sale di tutto il mondo i personaggi tratti dai fumetti: "Ha imposto un certo tipo di chiarezza per quanto riguarda il tono di questi film, elemento che è il più insidioso da capire, ovvero 'Come equilibri un film quando hai due persone che indossano pigiami e hanno dei superpoteri, e come puoi considerarli in modo serio, quanto umorismo c'è all'interno del progetto, e come ti relazioni con il pubblico e che aspetto hanno le scene d'azione'. Ha coinciso con l'evoluzione degli effetti speciali verso qualcosa che sembra realmente convincente".