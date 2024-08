Spider-Man: No Way Home, ecco il riferimento al Daredevil di Ben Affleck tagliato dal film Marvel

Charlie Cox sarà anche il Daredevil della Marvel per una generazione di fan della TV, ma nessuno, compreso Cox, ha dimenticato il film del 2003 con Ben Affleck e Jennifer Garner.

La pellicola, che è stata citata nel recente Deadpool & Wolverine all'inizio dell'estate, è stato quasi nominato in modo molto più sottile in Spider-Man: No Way Home. Parlando al Tampa Bay Comic Con, Cox ha rivelato ai fan che, dal momento che condivideva una scena con l'Happy Hogan di Jon Favreau, gli sembrava appropriato ricordare che Favreau aveva interpretato anche Foggy Nelson nel Daredevil di Ben Affleck.

A quanto pare, c'è stata una battuta improvvisata sul set che è stata inserita in almeno una delle riprese. Sfortunatamente per i fan della Marvel, la battuta è stata tagliata in sede di montaggio.

Il bacio appassionato tra Jennifer Garner (Elektra Natchios) e Ben Affleck (Matt Murdock) in una scena del film Daredevil

"In Spider-Man ho avuto modo di fare una scena con Jon Favreau, che adoro", ha dichiarato Cox. "Interpretava anche Foggy in quel film [Daredevil 2003]. Non sono sicuro che alla fine sia stato inserito nel montaggio, ma abbiamo provato a fare un gioco di parole, come un piccolo easter egg, in cui io gli faccio una domanda e il personaggio di Jon, Happy, dice: 'Sì, al momento sono un po' confuso'. Non so se è stato inserito nel film, non ricordo, ma lo abbiamo improvvisato il giorno stesso delle riprese, sperando che la gente lo capisse".

Daredevil - Ben Affleck ammette: "Il film non ha funzionato affatto"

Daredevil è uscito nel 2003 con recensioni poco entusiasmanti e una risposta tiepida da parte del pubblico. Il film ha incassato 179 milioni di dollari a fronte di un budget di 78 milioni: numeri abbastanza rispettabili, ma non quello che lo studio sperava.

Il film è stato poi seguito da Elektra, che ha regalato all'antieroina di Jennifer Garner una storia standalone, con un budget più ridotto (stimato tra i 43 e i 65 milioni di dollari) piuttosto che da un sequel diretto con Ben Affleck. Elektra si è rivelato un disastro al botteghino e, fino a Deadpool & Wolverine, i personaggi di quel film non sono stati più ripresi.