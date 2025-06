Danny Boyle svelerà i segreti di 28 anni dopo in una masterclass a Roma, primi 28 minuti in anteprima

Il regista inglese al centro di una masterclass alla Casa del Cinema che si terrà il 12 giugno, in cui verranno in anteprima le prime immagini del nuovo zombie horror creato con Alex Garland.

Danny Boyle in arrivo a Roma. Il 12 giugno alle ore 12:00 il regista britannico sarà protagonista di un'esclusiva masterclass presso la Casa del Cinema, organizzata da Fondazione Cinema per Roma e Sony Pictures e introdotta da Paola Malanga, Direttrice Artistica della Fondazione e della Festa del Cinema di Roma.

Il pubblico romanzo potrà, inoltre, gustarsi in anteprima i primi ventotto minuti del suo nuovo film, l'atteso 28 anni dopo, scritto da Alex Garland e prodotto da Cillian Murphy. Diciotto anni dopo Boyle e Garland hanno ridato linfa vitale al franchise degli zombie inglesi con quello che è il primo capitolo di una nuova trilogia.

Interpretato da Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Jack O'Connell, Alfie Williams e Ralph Fiennes, 28 anni dopo è prodotto da Sony Pictures e uscirà nelle sale italiane mercoledì 18 giugno distribuito da Eagle Pictures.

Ralph Fiennes in 28 anni dopo

Come partecipare alla masterclass

L'accesso alla masterclass è gratuito fino a esaurimento posti disponibili, previo ritiro del coupon che sarà distribuito giovedì 12 giugno, a partire dalle ore 11.30, presso la biglietteria della Casa del Cinema.

Il ritorno degli zombie che corrono

Una scena di 28 anni dopo

Sono passati quasi tre decenni da quando il virus della rabbia è fuoriuscito da un laboratorio di armi biologiche e ora, in una quarantena forzata e brutale, alcuni sono riusciti a sopravvivere in mezzo agli infetti. Un gruppo di sopravvissuti vive su una piccola isola collegata alla terraferma da un'unica strada rialzata ed estremamente protetta. Quando uno di questi lascia l'isola per una missione diretta nel profondo della terraferma, scoprirà segreti, meraviglie e orrori che hanno mutato non solo gli infetti ma anche gli altri sopravvissuti.

Tanti gli interrogativi su questo nuovo capitolo che verranno svelati al cinema partire dal 18 giugno, ma solo poche ore fa Danny Boyle ha fatto chiarezza, rivelando quando la star Cillian Murphy apparirà nella nuova trilogia.