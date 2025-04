Merrily We Roll Along: il musical con Jonathan Groff e Daniel Radcliffe sarà proiettato nei cinema

I fan di Daniel Radcliffe e Jonathan Groff hanno ricevuto una buona notizia: Sony Picture Classics ha infatti ottenuto i diritti per la distribuzione nelle sale delle riprese di Merrily We Roll Along, il musical che ha ottenuto premi e un'ottima accoglienza da parte del pubblico e della critica.

Lo spettacolo teatrale di Stephen Sondheim e George Furth è andato in scena Broadway con il revival diretto da Sonia Friedman.

Il revival del musical

Nel cast della recente versione di Merrily We Roll Along, oltre ai protagonisti Daniel Radcliffe e Jonathan Groff, c'erano anche Lindsay Mendez, Krystal Joy Brown, Katie Rose Clarke e Reg Rogers.

Lo show racconta tre decenni nella vita di tre amici: il compositore Franklin (Groff), il commediografo Charley (Radcliffe) e la scrittrice Mary (Mendez).

Il musical è stato rappresentato per la prima volta a Broadway nel 1981 e la storia è raccontata passando dall'età adulta agli anni in cui i protagonisti erano giovani e pieni di ottimismo.

All'edizione 2024 dei Tony Awards il musical ha ottenuto il premio come Miglior Revival, quelli assegnati alle interpretazioni di Groff e Radcliffe, e come Miglior Orchestrazione.

Il commento all'annuncio della regista

Friedman ha dichiarato: "Sony Picture Classics è la casa perfetta per il nostro film. Fin dall'inizio hanno provato ciò che sentivamo anche noi: che Merrily We Roll Along è una storia universale sull'amicizia: come cambia, come dura e come delinea chi diventiamo. Questa non è solamente una produzione teatrale immortalata in un film, è qualcosa di più intimo. La camera ci permette di vedere ogni sfumatura delle emozioni, ogni cambiamento avvenuto in silenzio, in un modo che avvicina il pubblico più che mai".