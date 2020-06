Harry Potter: l'interprete di Cho Chang risponde a J.K. Rowling sui tweet transfobici

L'interprete di Cho Chang in Harry Potter, Chans Katie Leung, ha attaccato la scrittrice J.K. Rowling per i tweet transfobici pubblicati di recente, tweet che hanno alimentato un'intensa polemica.

Katie Leung in una foto promozionale del film Harry Potter e l'Ordine della Fenice

Katie Leung ha fatto il suo debutto nel 2005 in Harry Potter e il calice di fuoco nel ruolo di Cho Chang. La Leung è una delle poche attrici di etnia non caucasica a comparire nel franchise, fatto che non è passato certo inosservato ai critici.

J.K. Rowling torna a essere sotto accusa per gli ultimi tweet considerati transfobici. Tutto è cominciato quando la scrittrice inglese ha risposto a un articolo intitolato Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate scrivendo: "Persone con le mestruazioni. Sono sicura che c'è una parola per quelle persone. Qualcuno mi aiuti. Wumben? Wimpund? Woomud (donne ndr)?".

Quando i fan hanno fatto notare alla Rowling il motivo per cui ciò che stava dicendo era transfobico, lei ha ribadito il concetto con una serie di tweet e questa non è la prima volta che l'autrice si schiera contro i trans, attirandosi addosso le critiche. Ma stavolta a rispondere all'autrice di Harry Potter è stata anche la star del franchise Katie Leung che, seppur senza menzionare la Rowling, scrive: "Volete sapere cosa ne penso di Cho Chang? Okay, eccomi..." per poi schierarsi a favore delle organizzazioni pro-trans, delle raccolte fondi e delle petizioni invitando i fan a unirsi. Leung conclude il discorso scrivendo semplicemente "#AsiansForBlackLives."